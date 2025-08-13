Sobreviviente de la Tragedia de los Andes: “Venimos a distinguir lo esencial”

El exjugador de rugby uruguayo, Gustavo Zerbino, participa del evento AgTech en Río Cuarto, donde comparte su experiencia como empresario, conferencista y sobreviviente de la Tragedia de los Andes.

Su conferencia, titulada 'Gestión de la adversidad', busca motivar a los asistentes a conectar con su máximo potencial físico, mental y espiritual.

En diálogo con Cadena 3, Zerbino destacó la importancia de elegir ser parte de la solución en lugar de ser parte del problema. “Las acciones son lo único que produce resultados. No hay que tenerle miedo al fracaso, porque el fracaso y el error no existen; sólo existe el aprendizaje”, afirmó.

El conferencista señaló que disfrutar de la vida y aprender a distinguir lo esencial de lo secundario es fundamental. “Nos educaron por medio de la culpa, por medio del miedo. Parecería que, en vez de querer que la gente estire su umbral y se realice, nos hacen todo lo contrario”, expresó.

También abordó el impacto de la tecnología en la vida cotidiana y el aprendizaje. “Esto es un instrumento y puede ser un arma. Te conecta con el lejos, pero te desconecta del cerca”, explicó, enfatizando la necesidad de mantener el contacto personal en un mundo cada vez más digital.

El conferencista mencionó que la adicción a la tecnología afecta tanto a jóvenes como a adultos. “La gente se frustra muy rápido y lo que hay que enseñarles es que aprender a aburrirse despierta la creatividad”, sostuvo.

Finalmente, reflexionó sobre la relación entre jóvenes y adultos mayores en la actualidad. “Confío en la juventud. Confío en el avance de la tecnología, si los padres están en contacto próximo con sus hijos”, concluyó, resaltando la importancia de la comunicación y el diálogo en la educación familiar.

Informe de Guillermo López.