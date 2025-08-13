Salvatelli: "El agro necesita nuevas formas de producir"

En el marco de la Agtech Week Río Cuarto 2025, Francisco Salvatelli, director de la Cámara de Comercio Argentino-Brasileña con sede en San Pablo, participó como expositor y compartió su visión sobre el impacto de la tecnología en la producción de alimentos y el estado del comercio bilateral entre Argentina y Brasil.

Con más de 15 años de experiencia en el sector agropecuario de ambos países, Salvatelli destacó la necesidad de una transición hacia una agricultura más sostenible y el rol clave de eventos como este para impulsar la innovación.

“El agro necesita nuevas formas de producir, soluciones que nos lleven a un modelo más sostenible. La Agtech Week es un espacio espectacular para visibilizar estas tecnologías, que están ganando terreno y marcando el camino hacia esa transición”, afirmó Francisco Salvatelli en diálogo con Cadena 3.

El especialista, radicado hace años en San Pablo, resaltó el crecimiento del ecosistema agtech en Brasil, donde se han conectado millones de hectáreas en el último año, con proyecciones de alcanzar 12 millones más en 2026. Sin embargo, señaló que, pese a los avances, Brasil aún enfrenta desafíos de conectividad, especialmente en zonas alejadas de la costa.

Para Argentina, Salvatelli subrayó la importancia de seguir el camino de la innovación, pero con un enfoque ecosistémico que combine inversión, decisión política e incentivos.

“Se está haciendo un buen trabajo, pero la adopción de tecnología no siempre es sencilla. Necesitamos más inversión y soluciones que lleguen al productor”, explicó, destacando que la conectividad y el desarrollo tecnológico son esenciales para cerrar brechas en el sector agropecuario.

En cuanto al comercio bilateral, el director de la Cámara, una entidad con 85 años de historia, destacó su solidez a pesar de los vaivenes políticos y económicos.

“Argentina y Brasil se necesitan mutuamente. Más allá de los gobiernos de turno, la relación comercial es estratégica y debe fortalecerse”, afirmó.

Salvatelli enfatizó el rol de la Cámara en fomentar negocios sin banderas políticas, promoviendo una agenda de cooperación que potencie a ambos países en sectores clave como alimentos y tecnología.

La Agtech Week Río Cuarto, que reúne a más de 30 referentes internacionales, reafirma la relevancia de la innovación para el futuro del agro.

La presencia de expertos como Salvatelli pone en evidencia la necesidad de una colaboración regional para enfrentar los desafíos de la producción sostenible y el comercio bilateral.

Entrevista de Guillermo López