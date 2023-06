Curso acelerado de oportunismo

Julio Perotti

Unión por la Patria, así se llama ahora el Frente de Todos, que termina como frente de algunos.

Sus consignas:

• "Nos unimos para defender a la Patria”.

• "Tenemos una oportunidad única para poner a la Argentina en una senda de crecimiento económico con inclusión social".

• "Tenemos la responsabilidad histórica de (...) llevar adelante un programa de gobierno que desarrolle la economía, al tiempo que mejore la calidad de vida de los argentinos y las argentinas".

• "Nos unimos con la firme convicción de que es la discusión a través de métodos pacíficos y democráticos la que debe saldar los profundos y necesarios acuerdos que necesitamos conseguir".

• “Nos unimos para garantizar y hacer crecer la inversión en ciencia y tecnología argentina”.

• "Nos unimos para garantizar la protección y soberanía de nuestros recursos naturales, que sirvan al trabajo y el desarrollo argentinos".

• "Nos unimos para cuidar el trabajo y el salario de los argentinos".

• "Nos unimos con el firme objetivo de desarrollar, de una vez por todas, una industria nacional fuerte y potente para un país cada vez más grande. Nos unimos para garantizar y hacer crecer la inversión en ciencia y tecnología argentina".

• "Nos unimos para recuperar la independencia económica y por el desarrollo de una Argentina Federal".

Excepcional muestra de cinismo que pretende ignorar que desde el 10 de diciembre de 2019 el gobierno está en manos de Alberto Fernández, designado por Cristina Fernández de Kirchner.

Además, justo el día en que la inflación marcó el récord de 114,2% interanual, en la gestión en Economía de uno de los socios de la nueva alianza, Unión por la Patria, que es Sergio Massa.

No hay muerte súbita que elimine los recuerdos de lo que ellos consideran, también con hipocresía, cuatro años que no existieron.

No existieron en términos políticos, porque la economía de los argentinos fue de mal en peor, a los tumbos.

A punto tal llega esta obsesión por no hacerse cargo, que ayer el propio Máximo Kirchner, hijo de la señora que entronizó al Presidente formal en ejercicio, se quejó porque desde el albertismo empujan a Daniel Scioli hacia las Paso y atribuye a vanidades la pelea por un reglamento que asegure lugares en las listas.

"Ojalá hubieran puesto la misma dedicación en recuperar el poder adquisitivo de los ciudadanos", dijo, convertido en una especie de Subcomandante Marcos, el hijo de la señora que puso al Presidente y que ahora lo desconoce.

Se metió Aníbal Fernández, que es el jefe de campaña de Scioli, para decirles que el que va a competir es justamente Sergio Massa. “Tía, tomá la pastilla”. Anibaladas…

Y les dejo la última sorpresa. Alberto dice: “Ayer fundamos Unión por la Patria”.

Parafraseando a Serrat en su Tío Alberto: parece un aristócrata que ayer perdió su cetro de oro y su corona, pero que entre mentiras y promesas aún sabe sonreír. O nos hace sonreír…

No está lejos Juntos por el Cambio, que al anotar esa alianza con un par de incorporaciones como Margarita Stolbizer, otrora aliada de Massa, y José Luis Espert, alguna vez cercano a Javier Milei, también iluminó un documento titulado "La Argentina que podemos ser".

Un minucioso decálogo de buenas intenciones que, a lo largo de 21 páginas, promete crecimiento, desarrollo, progreso, bajar la inflación y crecer, dar trabajo, etc. etc. etc.

En todos los casos el título es: "Juntos para…reducir la pobreza", "por una educación de calidad", "por la salud", "para vivir más seguros", "por una Justicia independiente y eficaz" y "Juntos por un Estado transparente, moderno y austero".

Si todos están de acuerdo en lo que hay que hacer, ¿Qué explica el batifondo interno protagonizado por Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich como actores principales?

¿Es sólo ampliar la coalición de para tratar de asegurar el triunfo?

¿Por qué Lilita Carrió, social de la alianza, dice que el grupo liderado por Mauricio Macri y Patricia Bullrich, “va por un ajuste muy brutal sobre la clase media"?

Esperemos que, con estos compromisos de “Juntos para…”, dejen de lado la idea de que sólo se trata de sacar al kirchnerismo del poder y se enfoquen en las soluciones que todos esperamos.