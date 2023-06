Pequeñas delicias políticas de las alianzas

Julio Perotti

Vamos con algunos títulos

• El Frente de Todos cambia de nombre. Dicen que es para despegarse del fracaso del gobierno de Alberto Fernández. No cambia la realidad, claro. Es como el avestruz, que esconde la cabeza…

• Aníbal Fernández, como jefe de campaña de Daniel Scioli, dice que Scioli no se baja.

¿Lo pueden bajar? Depende del reglamento que inscriban junto con la alianza. Es decir, las condiciones para participar.

• Más allá de la voluntad, dicen que Scioli no cuenta con recursos para enfrentar las PASO y que, por eso, lo estaría buscando al tucumano Juan Manzur..

Pero Manzur invitó el domingo a festejar a "Wado" de Pedro, Cristina Kirchner y Sergio Massa. Fue "Wado". El Presidente recién fue el lunes en una visita más protocolar. Manzur, incluso, es de los gobernadores actuales que reclaman lista única.

• En distintas fuentes, se calcula que una campaña para las PASO cuesta entre 20 y 30 millones de dólares.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

• Tenemos dos “albertofrases”.

"Me confunde: me bajé para que haya PASO y ahora dicen que no las quieren".

Y la otra de Alberto, en una entrevista a estudiantes secundarios: "No se puede vivir con una inflación del 100 por ciento".

¿El tiro fue para Massa? ¿Y él no es responsable?

• Visita a un perdedor.

Alberto se abrazó al mediodía en San Luis con el gran perdedor de las elecciones del domingo, Alberto Rodríguez Saá.

Se sacaron fotos juntos. El cuadro podría titularse "El ocaso de los Alberto".

Pasemos a Juntos por el Cambio

Aunque aún faltan horas decisivas, los dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC), liderados por el candidato presidencial del PRO, Horacio Rodríguez Larreta, que quiere ampliar la coalición, quedaron frenados desde el momento en que Juan Schiaretti anotó un frente para competir en las PASO: Hacemos por Nuestro País.

Acertijo final

El ganador en San Luis, Claudio Poggi, respalda a Horacio Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta quiere sumar a Juan Schiaretti. Schiaretti tiene un acuerdo con Alberto Rodríguez Saá, al que venció Poggi. ¿Se entiende?