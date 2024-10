Seguí la agenda de actividades de Voces por la Salud Mental

En el marco de la campaña lanzada entre Cadena 3 y la Universidad Nacional de Córdoba, con el objetivo concientizar a la sociedad sobre la importancia del bienestar mental, te invitamos a conocer la agenda de actividades de Voces por la Salud Mental.

Cronograma completo

Las próximos eventos

29/10/2024 - 16 horas. Charlas Dinámicas sobre Bullying, Redes Sociales y Ludopatía. General Levalle, Sociedad Italiana General Levalle, Ayrton Oviedo.

30/10/2024 - 19 horas. Conversatorio "Mitos y Realidades: Estrategias para una Salud Mental Integral". Villa del Rosario, CVAR Villa del Rosario, Licenciada María Emilia Ontiveros.

31/10/2024 - 15 horas. Taller "Aceptando Ando". Laborde, SUM C. E. Dardo Rocha.

6/11/2024 - 19 horas. Conversatorio "Salud Mental en el Entorno Laboral: Recursos para el Bienestar de Emprendedores y Organizadores". Villa del Rosario, CVAR Villa del Rosario, Licenciada Gloria Mercedes Genesio.

8/11/2024 - 16 horas. Concurso Fotográfico "Contar con Fotos". Agua de Oro, Sala de Arte de la Casona Ismeria, Agua de Oro, Licenciada María Eugenia Rubio.

11/11/2024 - 19 horas. Conversatorio de Salud Mental: Ansiedad y Depresión. Matorrales, Salón de Jubilados Matorrales, Lic. Melisa Tamagnini, Lic. Claudia Villafañe, Lic. Gomez María Agustina.

Los eventos que ya pasaron

30/09/2024 - Charla de prevención a las adicciones. 9:00, Corralito, Instituto Técnico Agropecuario Corralito, César Tapia.

04/10/2024 - Trayecto Formativo: Educación Inclusiva. 19:00, Oncativo, Escuela Proa-Oncativo, Lic. Maria Constanza Giraudo y Lic. Fermín Galetto.

04/10/2024 - Taller: "Cuidar para CreSer". 8:00, Morteros, Escuela Bernardino Rivadavia, Lic. Maria Aurora Bello.

07/10/2024 - Exposición interactiva: Me Miro, Me Reconozco y…¿Que Siento? Espejo Itinerante por la Salud Mental. 8:00, Santa Eufemia, Instituciones y comercios de la localidad de Santa Eufemia, Lic. Rocío Soledad Ferreyra, Coordinadora CIM: Lic. Valeria Cao Sibona, Equipo Técnico Punto Mujer: Fga. Araceli Colombo, Equipo Técnico Centro de Apoyo: AT Cruceño, María José, Psicop. Formaggio, Iromi, Trab. Soc. Santa, Daniela, Ab. Tosolini, Rocio, Lic. Viada, Gustavo.

07/10/2024 - Charla: Abordaje sociocultural en la prevención del suicidio. 10:00, Corralito, Instituto Técnico Agropecuario Corralito y en Auditorio de la Casa de la Cultura, Karina Marín presidente de la ONG "Hilos de esperanza Nico".

09/10/2024 - Charla De Concientización Para Mantener La Mente Sana. 17:00, Villa Cañada del Sauce, Salón Comunal Berto Oviedo de Villa Cañada del Sauce, Lic. En Trabajo Social Alejandra Ortiz.

10/10/2024 - Taller de Fortalecimiento Emocional. 8:00, Isla Verde, Escuela primaria Provincia Santiago del Estero, Isla Verde, Lic. Silvina Pérez Rodil.

10/10/2024 - Conversatorio Sobre La Prevención Del Suicidio. 19:00, Villa Ascasubi, Auditorio Municipal de Villa Ascasubi, Lic. Julio Oyarzabal, Lic. Rosa Pobor, Lic. Mónica Rodríguez.

10/10/2024 - Taller: “Encontrar-Nos”. 20:00, Villa Ascasubi, Centro Integrador Comunitari- CIC de Villa Ascasubi, Dirección de Desarrollo Social.

10/10/2024 - Charla Abierta: "Lo Ilegal no es un Juego". 20:30, Coronel Moldes, Polo Educativo René Favaloro, Dr. Raúl Ricardo Quiroga.

10/10/2024 - Conversatorio ¿De qué hablamos cuando hablamos de Salud Mental?. 19:00, Villa Parque Santa Ana, Salón Uso Múltiples VPSA, Red Asistencial de la adicciones de Córdoba.

10/10/2024 - Encuentro comunitario: Visibilización y Sensibilización en eventos Deportivos, Sociales, Culturales y Educativos. 19:00, Oliva, En toda la ciudad y a lo largo de todo el mes de Octubre y Noviembre 2024, Lic. Carolina Picca. Especialista en Salud Mental.

10/10/2024 - Encuentro comunitario: Participación en actos conmemorativos del Día Mundial de la Salud Mental. 9:00, Santa María de Punilla, Comunidad Terapéutica y Residencia de adultos mayores, Tec. Nicolás Franchi.

12/10/2024 - Charla: Mensajes Motivacionales. 12:00, Pascanas, Expo Pascanas, Lic. María Noel Butigue Usategui.

14/10/2024 - Taller de Ansiedad en la Adolescencia. 14:40, Huinca Renancó, IPET N° 52 Carlos Pellegrini de Huinca Renancó, Lic. Delfina Lucena.

14/10/2024 - Charla informativa "Prevención de adicciones". 11:30, Oncativo, Instituto Puertas del Sol, Lic. Macarena Gavotti y Trab. Soc. Ayelen Tomasoni.

15/10/2024 - Taller de Ansiedad en la Adolescencia. 7:45, Huinca Renancó, IPEM 141 Dr. Dalmacio Velez Sarsfield de Huinca Renancó, Lic. Delfina Lucena.

15/10/2024 - Intervención artística: Obra De Teatro Smashed. 15:00, Isla Verde, Club Sportivo de Isla Verde, Lic. Silvina Pérez Rodil.

15/10/2024 - Taller de Ludopatía. 21:05, Huinca Renancó, CENMA de Huinca Renancó, Lic. Delfina Lucena.

15/10/2024 - Conversatorio: Depresión en los Adolescentes. 19:00, Villa del Dique, Virtual, Lic. Mariela Silvina Weppler.

15/10/2024 - Encuentro: Consejo, Cuidado en Seguridad y Buenas Prácticas en la Tecnología y la Educación de los Hijos. 20:30, Altos de Chipión, Instituto de Enseñanzas José Manuel Estrada de Altos de Chipión, Ab. Javier Vellido.

15/10/2024 - APPS Y HERRAMIENTAS DE CONTROL PARENTAL: Juegos en línea, apuestas y delitos digitales. 14:00, Hernando, Microcine - CIM Centro de Integración Municipal, Analista Norma Noemí Nardi.

15/10/2024 - Conversatorio como prevenir adicción a las drogas y al juego online. 20:00, Luque, Centro Cívico Ernesto Farina, Lic. Gabriela Richard.

16/10/2024 - Obra De Teatro Sobre El Consumo De Alcohol En Adolescentes. 16:00, Etruria, Secundario General Paz de Etruria, Lic. Stella Gautero.

16/10/2024 - Obra de Teatro: "Crear vale la pena, te invita a participar de Smashed Argentina". 15:30, Etruria, Cine Teatro Municipal de Etruria, Lic. Stella Gautero, Trab. Soc.: Analia Vilches y Valeria Eandi.

16/10/2024 - Taller Sobre adicciones. 9:00, Colonia Marina, Instituciones educativas, Sebastián Mascherano.

17/10/2024 - Taller de Prevención de Juego Patológico en Jóvenes. 10:20, Del Campillo, IPEyM 219 “Enrique Cook”, Lic. Graciela Susana Lépori.

17/10/2024 - Taller de Fortalecimiento Emocional. 10:00, Oncativo, Escuela secundaria IPEM 158 Leopoldo Lugones, Lic. Macarena Carla Gavotti.

17/10/2024 - Conversatorio: Cuida tu mente, cura tu alma. 9:00, Guanaco Muerto, Jardin de Infante, Esc. Primaria Gral San Martín y IPEN 273 Manuel Belgrano Anexo Guanaco Muerto, Med. Monica Llanos.

17/10/2024 - Charla taller de memoria. 17:00, Alpa Corral, Centro Cultural Municipal de Alpa Corral, Tec. Susana Natalia Diener.

17/10/2024 - Conversatorio: ¿Cómo hablar sobre el suicidio?. 19:30, Ucacha, Centro Cultural Viejo Mercado, Lic. Ulises Sterpone.

18/10/2024 - Taller de Prevención en Salud Mental para Adolescentes. 12:30, Morrison, Instituciones educativas: Colegio San José - IPEMYT 173 de Morrison, Lic. Manuela Bentati y Lic. Juan Manuel Viqueira.

18/10/2024 - Taller: La Ansiedad Adolescente es normal?. 15:00, Pozo del Molle, Instituto Privado Diocesano General Manuel Belgrano de Pozo del Molle, Lic. Melania Mercedes Marengo y Lic. Sofía Verónica Cuadrado.

18/10/2024 - Taller: "Emociones en movimiento". 18:30, Santa Rosa de Calamuchita, Sala de eventos de la Dirección de Desarrollo Social, Prof. Angela Ferreyra.

18/10/2024 - Conversatorio: Derribando tabúes, hablemos de suicidio. 9:30, Los Cóndores, Centro Cultural Los Cóndores, Lic. Lina Crescente Nieri.

19/10/2024 - Cine debate: Salud Mental y Medio Ambiente. 18:30, San Esteban, CIC de San Esteban, Lic. Marian Taroni.

21/10/2024 - Taller: "Cuidar para CreSer". 10:30, Santa Rosa de Calamuchita, Sala Cuna Villa Río Santa Rosa (Villa Incor), Lic Gabriela Inés Garelli

22/10/2024: Taller de Ansiedad en la Adolescencia. 7:45, Huinca Renancó, IPEM 274 Dr. Lucio V. Mansilla de Huinca Renancó, Lic. Delfina Lucena.

22/10/2024: Conversatorio "Cuidar para Crecer". 16:00, Santa Rosa de Calamuchita, Sala Cuna Villa Rio Santa Rosa (Villa Incor)C, Prof. Virginia Merlos.

24/10/2024: Exposición Interactiva "Aceptando Ando". 20:30, Laborde, SUM C. E. Dardo Rocha.

24/10/2024: Charla-Taller "Aprendiendo a Gestionar las Emociones". 19:00, Tanti, Universidad Popular de Tanti, Tec. Ada Fabiana Bonavita.

25/10/2024: Taller de Adicción a las Redes Sociales y Ludopatía en Jóvenes: Prevención y Conciencia en una Era Digital. 14:00, Villa Ascasubi, IPEM 37 Coronel Hilario de Villa Ascasubi, Lic. Piuqué Barbero.

26/10/2024: Ateneo sobre Promoción de la Salud Mental y Bienestar. 9:00, Villa San Isidro, SUM de la Comuna de Villa San Isidro, Lic. Natalia Andrada.

26/10/2024: Taller de Procesos Terapéuticos a través de Prácticas Artísticas Grupales. 16:00, Villa del Dique, Casa de la Cultura de la UP de Villa del Dique, Lic. María Fernanda Tusi.

26/10/2024: Encuentro Comunitario "Conexiones Saludables". 18:00, Unquillo, Feria de Artesanos en el Parque Integrador de Unquillo, Lic. Catalina Albrisi.

28/10/2024: Taller "Mundo Digital y Salud Mental". 18:00, La Serranita, SUM Comuna La Serranita, Lic. Samanta Rodriguez.

28/10/2024: Taller "Ansiedad en la Tercera Edad". 18:00, Villa Ascasubi, Hogar para la vida Juan Pablo II de Villa Ascasubi, Lic. Cindy Anahí Sanchez Colazo.

28/10/2024: Taller "Abrazados" (Actividad sobre Violencia en el marco de relaciones adolescentes). 16:00, La Cautiva, IPEM 421 Anexo de La Cautiva, Lic. Christelle Iribarne.

28/10/2024: Taller "Autorregulándonos Emocionalmente". 20:00, La Cautiva, CENMA 285 Anexo La Cautiva, Lic. Christelle Iribarne.

28/10/2024: Taller de Fortalecimiento Emocional (2da y 3era parte). 20:00, Oncativo, CENMA Oncativo, Lic. Macarena Gavotti y Trab. Soc. Ayelen Tomasoni.

28/10/2024: Charla "Consumo Problemático: las apuestas online en adolescentes". 8:00, Los Zorros, Salón del Polideportivo Municipal, Lic. Marcelo Morini.

29/10/2024: Proyección de película "Reconociendo las Emociones". 9:30, Sampacho, Cine Teatro Marconi.

