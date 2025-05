Sabroso lanza su nuevo disco "Carajo" y anunció una gira por Argentina

La banda Sabroso presenta su nuevo disco titulado "Carajo", que ya está disponible para el público. El lanzamiento se acompaña de una gira que comenzará el 10 de mayo en Villa del Retiro. "Tuta" García detalló a Cadena 3 las fechas: "Vamos a La Pampa, 16 y 17 de mayo, hacemos Quemú el 16 y Santa Rosa el 17. Después volvemos a Córdoba, hacemos el 23 en Arroyito y el 24 en Cruz del Eje".

Wally Mercado comentó sobre el proceso de creación del disco: "Es un disco con mucha contundencia, con muchos matices, tratando de mantener la esencia de Sabroso y también de innovar un poco con un par de sonidos nuevos". La banda trabajó durante casi seis meses en la producción, lo que refleja su compromiso con la calidad musical.

Entre las nuevas canciones, destaca "Qué falta me hacías", escrita por Ever, quien compartió su inspiración: "Nació después de un encuentro con una ex, me empecé a recordar el momento y dije qué falta me hacía sentirte conmigo". Esta canción, como otras del disco, busca conectar emocionalmente con el público.

El disco incluye una mezcla de temas originales y covers, con la intención de resonar con el gusto del público. Tuta mencionó: "Siempre pensando en el gusto de la gente, pero bueno, la gente termina eligiendo después".

La banda se muestra optimista respecto al futuro, con presentaciones programadas en diferentes ciudades, incluyendo el regreso a Carlos Paz tras casi 10 años. El evento de lanzamiento en Villa del Retiro cuenta con una segunda pre-venta que ya está a la venta.

Entrevista de Viva la Radio