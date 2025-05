Reacciones en redes tras el Habemus Papam: memes y festejos por León XIV

El 8 de mayo, el humo blanco que emergió de la chimenea de la Capilla Sixtina anunció la elección de un nuevo líder para la Iglesia Católica. León XIV se convirtió en el sucesor de Francisco tras un cónclave de cardenales que se llevó a cabo el día anterior. La noticia generó reacciones inmediatas en las redes sociales, donde los usuarios expresaron una amplia gama de emociones.

Con el anuncio de "Habemus Papam", la multitud en la Plaza San Pedro estalló en aplausos y vítores. Las campanas del Vaticano resonaron con fuerza, marcando un momento de celebración mientras el mundo aguardaba la revelación de la identidad del nuevo Sumo Pontífice, que guiaría a más de mil millones de católicos.

Las redes sociales no tardaron en inundarse de mensajes de alegría, así como de memes que combinaban el fervor religioso con el humor. Los usuarios de diversas partes del mundo compartieron imágenes, gifs y frases que reflejaban la emoción del momento.

/Inicio Código Embebido/

Yo: no voy a la iglesia, no me gusta porque son corruptos todos.



También yo cuando me enteré que HABEMUS PAPAM pic.twitter.com/SiMbX7oGAE