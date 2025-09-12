Palito Ortega habló con Cadena 3 y anticipó su show: “Muchacho que vas cantando"

FOTO: Palito Ortega: "Subir al escenario y sentir el cariño de la gente, es una bendición"

El legendario cantante y compositor argentino, está en plena cuenta regresiva para su esperado show en el Quality Arena de Córdoba el próximo 19 de octubre.

En una cálida charla telefónica con Cadena 3, el artista tucumano, quien debutó en esta provincia hace más de cinco décadas, anticipó un espectáculo que recorrerá su extensa carrera musical y llevará un mensaje de amor y optimismo a su fiel público.

“Va a estar toda la historia de la música a lo largo de más de 50 años. Debuté como Palito Ortega en Córdoba, y todavía tengo la suerte de subir a un escenario y sentir el cariño de la gente. Es una bendición, una gracia de Dios”, expresó Palito Ortega en diálogo con Cadena 3.

El show promete un repaso por clásicos como Muchacho que vas cantando, una canción grabada en 1970 en los estudios RCA de Roma, que también inspiró una película homónima dirigida por Enrique Carreras y una versión en italiano, Ragazza da Giochidoro, con la que recorrió Italia junto a figuras como Domenico Modugno y Adriano Celentano.

Palito, conocido por su espíritu resiliente, destacó el poder de la música como un bálsamo en tiempos difíciles: “Siempre traté de escribir canciones que miren la vida con optimismo. La vida está llena de adversidades, pero nunca hay que bajar los brazos”.

Recordó su infancia humilde en Tucumán y su llegada a Buenos Aires a los 16 años, sin rumbo fijo, pero con una guitarra y un sueño.

“Salí de la estación de Retiro y no sabía para dónde ir. Subí a un tranvía sin saber a dónde iba, y así empezó todo”, relató.

El artista también evocó con cariño sus inicios en Córdoba, donde debutó junto a la banda de Carliños, un grupo liderado por el cordobés Carlos Tardine.

“Córdoba me abrió los brazos. Los primeros aplausos los recibí aquí, y siempre estaré agradecido”, afirmó.

Además, compartió anécdotas de su relación con figuras como Frank Sinatra, a quien solía visitar cantando en italiano, y su experiencia dirigiendo a íconos como Libertad Lamarque.

El show en el Quality Arena no solo será un viaje por su repertorio, sino también una celebración de la conexión con su público.

“El show lo hace la gente. Yo doy el pie, pero ellos cantan, participan, y eso es lo que me emociona”, aseguró.

Palito también confirmó una presentación en Río Cuarto a fines de noviembre en el Opus, reafirmando su vínculo con la provincia que lo vio nacer artísticamente.

Con entradas que “están volando”, según sus palabras, Palito Ortega se prepara para reencontrarse con el público cordobés en una noche que promete ser inolvidable.

“Volver a Córdoba es revivir los primeros momentos de mi carrera. Los espero con un abrazo grande”, cerró, dejando un mensaje de esperanza: “Hay que levantarse todos los días con un pensamiento positivo y pelearle a la vida”.

Entrevista de "Viva la Radio"