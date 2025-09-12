En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Estadio 3

Newell´s vs. Atl. Tucumán

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Lanús vs. Indep. Rivadavia

Mendoza

En vivo

Una noche más

Música

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Viva la Radio

Palito Ortega habló con Cadena 3 y anticipó su show: “Muchacho que vas cantando"

El ícono de la música se presentará el 19 de octubre en Quality Arena y en diálogo con Cadena 3 compartió detalles de su show, su trayectoria y su mensaje de resiliencia.

12/09/2025 | 16:10Redacción Cadena 3

FOTO: Palito Ortega: "Subir al escenario y sentir el cariño de la gente, es una bendición"

  1.

    Audio. Palito Ortega habló con Cadena 3 y anticipó su show: “Muchacho que vas cantando"

    Viva la Radio

    Episodios

El legendario cantante y compositor argentino, está en plena cuenta regresiva para su esperado show en el Quality Arena de Córdoba el próximo 19 de octubre

En una cálida charla telefónica con Cadena 3, el artista tucumano, quien debutó en esta provincia hace más de cinco décadas, anticipó un espectáculo que recorrerá su extensa carrera musical y llevará un mensaje de amor y optimismo a su fiel público.

“Va a estar toda la historia de la música a lo largo de más de 50 años. Debuté como Palito Ortega en Córdoba, y todavía tengo la suerte de subir a un escenario y sentir el cariño de la gente. Es una bendición, una gracia de Dios”, expresó Palito Ortega en diálogo con Cadena 3

El show promete un repaso por clásicos como Muchacho que vas cantando, una canción grabada en 1970 en los estudios RCA de Roma, que también inspiró una película homónima dirigida por Enrique Carreras y una versión en italiano, Ragazza da Giochidoro, con la que recorrió Italia junto a figuras como Domenico Modugno y Adriano Celentano.

Palito, conocido por su espíritu resiliente, destacó el poder de la música como un bálsamo en tiempos difíciles: “Siempre traté de escribir canciones que miren la vida con optimismo. La vida está llena de adversidades, pero nunca hay que bajar los brazos”. 

Recordó su infancia humilde en Tucumán y su llegada a Buenos Aires a los 16 años, sin rumbo fijo, pero con una guitarra y un sueño. 

“Salí de la estación de Retiro y no sabía para dónde ir. Subí a un tranvía sin saber a dónde iba, y así empezó todo”, relató.

El artista también evocó con cariño sus inicios en Córdoba, donde debutó junto a la banda de Carliños, un grupo liderado por el cordobés Carlos Tardine

Córdoba me abrió los brazos. Los primeros aplausos los recibí aquí, y siempre estaré agradecido”, afirmó. 

Además, compartió anécdotas de su relación con figuras como Frank Sinatra, a quien solía visitar cantando en italiano, y su experiencia dirigiendo a íconos como Libertad Lamarque.

El show en el Quality Arena no solo será un viaje por su repertorio, sino también una celebración de la conexión con su público. 

“El show lo hace la gente. Yo doy el pie, pero ellos cantan, participan, y eso es lo que me emociona”, aseguró. 

Palito también confirmó una presentación en Río Cuarto a fines de noviembre en el Opus, reafirmando su vínculo con la provincia que lo vio nacer artísticamente.

Con entradas que “están volando”, según sus palabras, Palito Ortega se prepara para reencontrarse con el público cordobés en una noche que promete ser inolvidable. 

“Volver a Córdoba es revivir los primeros momentos de mi carrera. Los espero con un abrazo grande”, cerró, dejando un mensaje de esperanza: “Hay que levantarse todos los días con un pensamiento positivo y pelearle a la vida”.

Entrevista de "Viva la Radio"

Lectura rápida

¿Quién es el artista que dará un show en Córdoba?
El artista es Palito Ortega, un legendario cantante y compositor argentino.

¿Cuándo se llevará a cabo el show?
El show está programado para el 19 de octubre.

¿Dónde se realizará el espectáculo?
El espectáculo se llevará a cabo en el Quality Arena de Córdoba.

¿Qué mensaje quiere transmitir Palito Ortega en su espectáculo?
Quiere transmitir un mensaje de amor y optimismo a su público.

¿Qué otros eventos ha confirmado Palito Ortega?
Ha confirmado una presentación en Río Cuarto a fines de noviembre en el Opus.

Lo más visto

Espectáculos

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho