Lucas Botta: "Sarmiento pensaba 50 años hacia adelante"

FOTO: Lucas Botta analiza la vida de Sarmiento y su impacto en la educación argentina

En el Día del Maestro, conmemorado cada 11 de septiembre en honor al fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento en 1888.

El historiador Lucas Botta en diálogo con Cadena 3 ofrece una semblanza de este prócer sanjuanino, cuya visión revolucionó la educación argentina.

Nacido en la pobreza en San Juan, Sarmiento se destacó desde joven por su compromiso con la enseñanza, impartiendo clases de lectura a peones rurales a los 11 años.

Su trayectoria lo llevó a convertirse en una figura clave del sistema educativo, con una mirada que, según Botta, “pensaba 50 años hacia adelante, no en cortoplacismos electorales”.

Sarmiento, presidente de Argentina entre 1868 y 1874, tuvo una presidencia marcada por avances y controversias.

Su gran legado fue la sistematización de la educación pública, gratuita, laica y obligatoria, cristalizada en la Ley 1420 de 1884.

“En el siglo XIX, la escuela estaba en manos de la Iglesia. Sarmiento impulsó un sistema laico, obligatorio y gradual, inspirándose en modelos de Francia y Estados Unidos”, explicó Botta.

Sus viajes por el mundo, donde estudió desde la disposición de los bancos en las aulas hasta los métodos pedagógicos, le permitieron diseñar un sistema innovador.

Sorprendentemente, se enteró de su elección como presidente en 1868 durante un viaje en barco desde Estados Unidos, sin haber hecho campaña.

Entre sus aportes destacan la creación de escuelas normales para formar maestros, bibliotecas populares y la promoción de una educación que preparara a las generaciones futuras.

“Sarmiento no solo pensaba en qué se enseñaba, sino en cómo se enseñaba, desde los espacios áulicos hasta la formación de los formadores”, señaló Botta.

Sin embargo, el historiador subraya la necesidad de actualizar su legado a los tiempos actuales: “Hoy se habla de inteligencia artificial, educación financiera, emocional. Hay que pensar la educación como lo hizo Sarmiento, proyectándola décadas hacia adelante”.

Sarmiento, fallecido a los 77 años en Asunción, Paraguay, por motivos de salud, dejó una huella imborrable.

Botta resaltó la importancia de reconocer y remunerar adecuadamente a los docentes, evitando que la docencia se convierta en un “apostolado”.

“Los maestros necesitan formación, un buen sueldo y condiciones para cumplir su sagrada misión”, afirmó.

En este Día del Maestro, el legado de Sarmiento invita a reflexionar sobre el rol de la educación como pilar de una nación que mira al futuro.

