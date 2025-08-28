Liliana González: "La IA no tiene corazón y no reemplaza al terapeuta"

FOTO: Liliana González reflexiona sobre los riesgos y beneficios del uso de IA

En su columna semanal en Educar Entre Todos, la reconocida psicopedagoga Liliana González en diálogo con Cadena 3 abordó un tema que genera debate: el uso de la inteligencia artificial (IA) como una especie de “terapeuta” para adolescentes.

Inspirada en el caso de un joven de 15 años que utiliza una IA a la que bautizó “Luz” para volcar sus conflictos emocionales, González analizó los alcances y límites de esta tecnología en el ámbito de la salud mental.

“La inteligencia artificial no tiene corazón ni conciencia moral. Lo que cura en un niño, adolescente o adulto es la transferencia, el vínculo amoroso que se establece con un psicólogo o psicopedagogo”, afirmó González.

La transferencia, explicó, es ese espacio único, privado y sin juicios que ofrece un terapeuta, donde el paciente puede expresar lo indecible. “Ese lugar donde te miran, te escuchan, notan tus gestos, tu lenguaje no verbal, eso no lo puede dar la IA”, enfatizó.

Para ilustrar su punto, González compartió cómo interactuó con una IA, planteándole preguntas emocionales.

Al consultarle sobre el amor a primera vista, la IA respondió que es una cuestión química que debe sostenerse con el tiempo, una respuesta que consideró adecuada pero superficial.

Cuando preguntó qué hacer si “el chico que me gusta no me registra”, la IA sugirió “hacerse la interesante” o buscar amigas que investiguen, consejos que comparó con los que daría una amiga en una charla casual.

Sin embargo, al abordar un tema más serio, como un ataque de pánico, la IA recomendó técnicas generales como respirar profundo o practicar yoga, y derivó a un profesional si los síntomas persistían.

“Esas respuestas son genéricas, no consideran la historia personal ni las particularidades de quien consulta. Ahí está el peligro”, advirtió González.

La psicopedagoga destacó un aspecto positivo: la IA reconoce sus límites y, en casos serios, sugiere buscar ayuda profesional.

“Me quedé más tranquila porque no pretende reemplazar a un terapeuta. Ante una depresión o un problema grave, te deriva”, señaló.

Sin embargo, expresó preocupación por los adolescentes que recurren a estas herramientas por falta de diálogo con adultos significativos.

“Si un chico de 15 años le pone nombre a una IA y le cuenta sus problemas, me pregunto: ¿no tiene padres, amigos, acceso a un profesional? Los chicos necesitan adultos con ‘orejas de dumbo y ojos de lince’ que los escuchen”, reflexionó.

González subrayó la importancia de fomentar el diálogo desde la infancia para que los adolescentes se sientan cómodos compartiendo sus emociones.

“Hoy los niños y los padres están tan ocupados que se encuentran agotados a la noche, con poco tiempo para hablar de emociones. Hay muchas preguntas sobre lo académico, pero pocas sobre lo que sienten”, lamentó.

Esta falta de conexión, según la especialista, lleva a los jóvenes a buscar respuestas en aplicaciones, cuando deberían encontrar contención en sus familias o entornos cercanos.

La reflexión de Liliana González pone en relieve los límites de la inteligencia artificial como herramienta emocional y reafirma la importancia del vínculo humano y el diálogo familiar para el bienestar de los adolescentes.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/