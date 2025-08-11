En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Dispositivos

Sobreprotegemos a los niños en el mundo real y los dejamos solos en el virtual

POR LILIANA GONZÁLEZ.

11/08/2025 | 12:14Redacción Cadena 3

FOTO: Sobreprotección a los niños en el mundo real y desprotección en el virtual.

  1.

    Audio. Sobreprotegemos a los niños en el mundo real y los dejamos solos en el virtual

    Dispositivos

    Episodios

En la vida cotidiana, los adultos extreman precauciones para cuidar a niños y adolescentes del mundo real. En muchos casos, frente a la inseguridad, los adultos deciden no dejarlos cruzar solos la calle, evitar que tomen bebidas abiertas, o acompañarlos en el transporte público.

Pero ese cuidado, no siempre se replica en el ámbito digital. En el mundo virtual los dejamos demasiado solos. Y es más inmenso y riesgoso que el mundo real. Tiene bellezas y maravillas, pero también peligros: ciberbullying, apuestas online, acoso cibernético… no los podemos dejar solos.

Esto me recuerda un relato de Eduardo Galeano, en el que narra el momento en el que un niño le pide a su padre conocer el mar. Ninguno de los dos lo había visto, pero ahorran y viajan hasta llegar a una gran duna. Al subirla, y ver el océano por primera vez, el chico le toma la mano al padre y le dice: “Papá, ¿me ayudas a mirar?”.

Esa frase debería atravesar a familias y escuelas. Estamos para eso: para ayudarlos a mirar el mundo que los rodea, el virtual y el real.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho