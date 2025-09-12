En vivo

Las Maldiciones, la nueva miniserie de Daniel Burman que sorprende en Netflix

Basada en un libro de Claudia Piñeiro, explora la filiación a través de un elenco destacado. Leonardo Sbaraglia y la joven Francesca Varela brillan en esta intrigante trama ya disponible.

12/09/2025 | 16:48Redacción Cadena 3

FOTO: Las Maldiciones, la nueva miniserie de Daniel Burman que sorprende en Netflix

  1. Audio. Las Maldiciones: nueva miniserie de Daniel Burman ya disponible en Netflix

    Viva la Radio

    Episodios

Se estrena en Netflix "Las Maldiciones", una nueva miniserie de Daniel Burman protagonizada por Leonardo Sbaraglia y Francesca Varela, quien debuta en la actuación con apenas 11 años. La trama explora la temática de la filiación, una línea que conecta profundamente con la obra del director. 

Burman expresó a Cadena 3: "Era una de las pocas novelas que no había leído de Claudia y, cuando Netflix me hizo la propuesta, me atrapó inmediatamente todo lo que es la línea de la filiación". Describió el universo presentado como complejo y amplio, sugiriendo que podrían hacerse varias series a partir de la misma historia. 

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La joven Francesca Varela compartió su experiencia en la actuación: "El personaje no me costó tanto interpretarlo. Gracias a mi coach, íbamos a un lugar y ensayábamos ahí. Y me ayudó muchísimo tener el guión a mano todo el tiempo". 

Agregó que sus padres le brindaron retroalimentación sobre su interpretación y que sus compañeros de escuela mostraron interés en su proyecto.

La miniserie combina elementos de drama político y filiación, con una trama intrigante. Burman destaca la actuación de todos los protagonistas: "Los actores, como Leonardo Sbaraglia, Gustavo Bassani, Alejandra Flechner y Mónica Antonópoulos, hacen un trabajo excepcional".

"Las Maldiciones" ya está disponible en Netflix y se presenta como una opción ideal para maratonear durante el fin de semana. La producción se caracteriza por sus escenarios espectaculares en el norte argentino, especialmente en Salta y Jujuy.

Lectura rápida

¿Qué se estrena en Netflix? Se estrena la miniserie "Las Maldiciones".

¿Quién es el director de la miniserie? La miniserie es dirigida por Daniel Burman.

¿Cuándo está disponible? "Las Maldiciones" ya está disponible en Netflix.

¿Dónde se desarrolla la miniserie? La producción se desarrolla en el norte argentino, especialmente en Salta y Jujuy.

¿Por qué es relevante la temática de la serie? La trama explora la temática de la filiación, conectando con la obra del director.

