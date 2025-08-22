Incendios en Mendoza causan grandes pérdidas materiales pero sin víctimas

La jornada de hoy y la madrugada estuvieron marcadas por una serie de incendios en Mendoza, con el viento sonda como principal factor de propagación. Los siniestros provocaron grandes pérdidas materiales, aunque afortunadamente no se registraron víctimas ni heridos.

El último de los incidentes se desató al mediodía en un local de venta de baterías en el carril Masa de Maipú. El fuego generó alarma entre los vecinos y fue rápidamente controlado gracias a la intervención de dos dotaciones de bomberos del cuartel central y de Godoy Cruz, así como también bomberos de Maipú. A pesar de que las llamas fueron extinguidas, se reportaron daños totales en el lugar.

La madrugada de hoy también fue agitada. Un incendio en calle Serpa y callejón Torres en Maipú afectó un complejo completo de cabañas, causando daños parciales en 10 cabañas y pérdida total de 3 quinchos y 8 palmeras.

El fuerte viento fue un factor clave para la rápida propagación de las llamas.

Personal de Defensa Civil continúa trabajando para determinar las causas de los incendios y terminar de sofocar por completo el fuego.

Informe de Elisa Zamora