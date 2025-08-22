En vivo

Incendios en Mendoza causan grandes pérdidas materiales pero sin víctimas

Una serie de incendios en Mendoza, impulsados por el viento sonda, provoca pérdidas materiales significativas. Bomberos controlaron los siniestros sin registrar víctimas ni heridos.

22/08/2025 | 15:55Redacción Cadena 3

FOTO: Incendios en Mendoza: el viento como enemigo

  

    Audio. Incendios en Mendoza causan grandes pérdidas materiales pero sin víctimas

    

    

La jornada de hoy y la madrugada estuvieron marcadas por una serie de incendios en Mendoza, con el viento sonda como principal factor de propagación. Los siniestros provocaron grandes pérdidas materiales, aunque afortunadamente no se registraron víctimas ni heridos.

El último de los incidentes se desató al mediodía en un local de venta de baterías en el carril Masa de Maipú. El fuego generó alarma entre los vecinos y fue rápidamente controlado gracias a la intervención de dos dotaciones de bomberos del cuartel central y de Godoy Cruz, así como también bomberos de Maipú. A pesar de que las llamas fueron extinguidas, se reportaron daños totales en el lugar.

La madrugada de hoy también fue agitada. Un incendio en calle Serpa y callejón Torres en Maipú afectó un complejo completo de cabañas, causando daños parciales en 10 cabañas y pérdida total de 3 quinchos y 8 palmeras.

El fuerte viento fue un factor clave para la rápida propagación de las llamas.

Personal de Defensa Civil continúa trabajando para determinar las causas de los incendios y terminar de sofocar por completo el fuego.

Informe de Elisa Zamora

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Mendoza? Se registraron una serie de incendios provocados por el viento sonda.

¿Quiénes intervinieron en el control del fuego? Intervinieron dos dotaciones de bomberos del cuartel central, de Godoy Cruz y de Maipú.

¿Cuándo sucedieron los incendios? Ocurrieron durante la jornada y madrugada de hoy.

¿Dónde se registraron los incidentes? En un local de venta de baterías en Maipú y en un complejo de cabañas en la misma localidad.

¿Por qué se propagaron rápidamente las llamas? Debido al fuerte viento que actuó como un factor clave.

