Imputaron al sargento por no proteger a Jesica Domínguez antes de su asesinato

El sargento Maximiliano Ponce fue imputado por el fiscal anticorrupción Matías Bornancini tras el asesinato de Jesica Domínguez, ocurrido el 10 de diciembre. Ponce debía custodiar la vivienda de Domínguez, quien había solicitado protección debido a un largo historial de violencia de género por parte de su ex pareja, Ezequiel Suárez, que contaba con una orden de captura.

Domínguez había acudido reiteradamente a la Justicia y a la Policía en busca de ayuda, recibiendo un botón antipánico y la promesa de custodia. Sin embargo, Suárez logró ingresar a la casa y asesinó a Jesica antes de intentar quitarse la vida. La situación se tornó aún más trágica cuando la hija mayor de 13 años regresó a casa y se encontró con la escena del crimen.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Claudia, tía de Jesica, expresó su indignación en diálogo con Cadena 3: "No solamente no la cuidaron a mi sobrina, sino que ahora no me están cuidando a las dos hijas, que han quedado huérfanas". Además, destacó la falta de apoyo psicológico para las niñas, que no reciben asistencia debido a que "están de vacaciones".

Claudia agregó: "Él se lleva la muerte de mi sobrina en su conciencia. Ella hizo todas las denuncias que debía hacer, y no la cuidaron". La tía también mencionó que las niñas, de 13 y 7 años, están bajo el cuidado de una hermana de Jesica, quien enfrenta dificultades económicas y vive con otros niños en condiciones precarias.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La familia ha buscado ayuda, pero se encontraron con una respuesta alarmante: "Nos dijeron que, a esta altura del año, estamos de vacaciones y no tenemos nadie para contener", indicó Claudia. Esta situación ha generado un fuerte llamado a la acción para que las autoridades se hagan responsables y aseguren la atención necesaria para las menores.

El caso sigue en desarrollo, y se espera que las autoridades del polo de la mujer y del ministerio respondan a las necesidades de la familia afectada.

Informe de Juan Federico