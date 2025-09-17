Grich: "La IA vino para quedarse y puede ser muy beneficiosa para la educación"

FOTO: Un proyecto de ley busca regular el uso ético de la IA en escuelas

El legislador de la Unión Cívica Radical (UCR) Ariel Grich presentó en la Legislatura de Córdoba un proyecto de ley que busca regular el uso ético y pedagógico de la inteligencia artificial (IA) en el sistema educativo provincial, marcando un hito en un país donde aún no existe una legislación nacional integral sobre esta tecnología.

La iniciativa, que tomó estado parlamentario recientemente y se discute en la Comisión de Educación, responde al rápido avance de la IA en las aulas y su potencial impacto en la enseñanza y el aprendizaje, promoviendo competencias digitales críticas mientras se resguarda la integridad de niños y adolescentes.

En el contexto argentino, donde no hay una ley federal específica para la IA a diferencia de la Unión Europea, que desde 2024 aplica el AI Act, un marco regulatorio de riesgo que prohíbe usos de alto riesgo como el reconocimiento emocional en escuelas y exige transparencia en sistemas de IA general, el proyecto de Grich se alinea con estándares internacionales como el Marco Ético de la UNESCO para la IA en la Educación.

Este último enfatiza la equidad, la inclusión y la protección de datos, principios que el legislador incorpora para evitar sesgos o riesgos en entornos educativos vulnerables.

"La IA vino para quedarse y, bien utilizada, puede ser muy beneficiosa para la educación de niños y jóvenes", afirmó Grich en diálogo con Cadena 3, destacando la necesidad de familiarizar a los docentes con la herramienta para que no la perciban como un "enemigo".

Los principales puntos de la propuesta, detallados en el expediente 42888, incluyen la creación del Programa Provincial de Uso Ético y Pedagógico de la Inteligencia Artificial en la Educación, de aplicación obligatoria en todas las instituciones públicas de nivel primario y secundario, e invitación voluntaria a escuelas privadas y centros de formación docente.

El programa prioriza tres ejes: el desarrollo de competencias digitales críticas en estudiantes para detectar contenidos generados por IA; la apropiación pedagógica de estas tecnologías en procesos de enseñanza; y el resguardo de derechos de niños, niñas y adolescentes, en línea con la Constitución Nacional y convenios internacionales como el Convenio 108+ sobre protección de datos.

Entre las medidas clave se destacan: Capacitación integral: Formación obligatoria para docentes, directivos y equipos técnicos sobre el uso, implicancias éticas y riesgos de herramientas de IA, aprovechando la reciente instalación de antenas de conectividad en escuelas cordobesas por el Gobierno provincial.

Protocolos institucionales: Elaboración de guías que incluyan consentimiento informado, explicabilidad de los sistemas y protección de datos personales, conforme a la Ley Nacional 25.326.

Incorporación curricular: Producción de contenidos didácticos, integración de la temática en planes de estudio y fomento de proyectos interdisciplinarios para una aplicación responsable.

Consejo Asesor Provincial: Un órgano interdisciplinario y consultivo, integrado por representantes del Ministerio de Educación, Ministerio de Ciencia y Tecnología, especialistas en ética, IA y pedagogía, universidades públicas y privadas, gremios docentes, centros de estudiantes y la Defensoría de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes.

Sus funciones abarcan asesorar en el diseño y actualización del programa, proponer buenas prácticas, evaluar implementación y promover estudios de impacto en los jóvenes.

Grich, quien se basó en una reunión con el director de Grano School en Buenos Aires, una institución pionera en innovación educativa, enfatizó que la iniciativa surge del temor al desconocimiento docente y busca resultados satisfactorios mediante una implementación gradual.

"Usando la IA con innovación da frutos positivos; con miedo, se pierde una oportunidad", señaló.

El proyecto también contempla articulación con experiencias locales, como el uso de IA para enseñar Lengua de Señas Argentina en escuelas cordobesas, y participa en la Coalición Internacional de Ciudades por la Inteligencia Artificial.

Respecto a la ejecución, el artículo cuarto del proyecto designa al Ministerio de Educación de Córdoba como autoridad de aplicación, en coordinación con la Secretaría de Ciencia y Tecnología y otros organismos pertinentes.

Grich confirmó contactos previos con autoridades ministeriales, que integrarán el Consejo Asesor, y anticipó reuniones en los próximos días para discutir viabilidad, reconociendo desafíos como las realidades dispares entre escuelas públicas y privadas de la provincia.

La propuesta no solo se centra en el ámbito educativo donde Grich subraya la responsabilidad individual en usos por adultos, como casos políticos recientes con IA, sino que podría inspirar una ley más amplia a nivel provincial o nacional.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"Sería ideal articular con una norma general, similar al AI Act europeo, para establecer límites éticos en todos los sectores", concluyó el legislador, abogando por un enfoque que priorice la integridad de los estudiantes sobre cualquier "agravio" potencial.

Mientras el expediente avanza en comisión, expertos destacan su alineación con tendencias globales, posicionando a Córdoba como referente en educación digital responsable.

Entrevista de "Viva la Radio"