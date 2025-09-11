FOTO: Es finalista del Global Teacher e impulsa un proyecto de educación inclusiva

Lucas Vogel, finalista del Global Teacher Prize, reconocido como el Nobel de la Educación, destacó su labor en el Instituto Belén de Campo Grande y el Centro de Día de Oberá, Misiones. Su enfoque combina ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas en la enseñanza.

“La educación es un trabajo colaborativo entre docentes, familias y medios de comunicación”, contó Vogel a Cadena 3. Su acceso al Global Teacher Prize se debe a su dedicación a la búsqueda de docentes de calidad. “La Fundación Varkey intenta reconocer docentes a lo largo del mundo, y decidí mostrar lo que hago. De ahí surgió mi inclusión entre los 50 mejores”.

El proyecto Espacio STEAM se centra en personas con discapacidad mayores de 14 años. “Mejorar su calidad de vida y revalorizar el aprendizaje es fundamental”, señaló el docente. Aunque enfrentó resistencia inicial, logró implementar el proyecto y ahora trabaja también en un hogar para niños en situación de vulnerabilidad.

Sobre los desafíos actuales en educación, Vogel dice: “Estamos en una situación donde tenemos que volver a lo humano. Necesitamos empatía y trabajo en equipo”. Resalta la importancia de la salud mental pos pandemia, donde la conexión emocional se vuelve esencial.

El docente expresó su deseo de volver al aula algún día, enfatizando que “la interacción con los alumnos es crucial para su desarrollo”. También mencionó el rol de las familias en el proceso educativo: “Muchas veces, las familias enfrentan tantos problemas que la ayuda que brindan a los chicos se ve limitada”.

Acerca de los programas de estudio actuales, Vogel cree que hay avances, aunque también desafíos: “Hay políticas educativas que son buenas, pero otras son flojas. Necesitamos una educación más humana”.

Finalmente, invitó a otros docentes a participar en iniciativas que reconozcan sus esfuerzos: “Los cambios en la educación se transmiten y se cuentan boca en boca, y podemos cambiar un montón”.

Entrevista de Viva la Radio