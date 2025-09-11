El Dúo Coplanacu anticipó la celebración de 40 años de folklore en Cadena 3

En el marco del Día del Maestro, el Dúo Coplanacu, integrado por Roberto Cantos y Julio Paz, celebra 40 años de trayectoria con una peña que promete ser histórica.

Este viernes 12 de septiembre, desde las 23 horas, el emblemático Comedor Universitario de Córdoba se vestirá de fiesta para recibir a estos referentes del folclore santiagueño, acompañados por artistas de la talla de Los Manseros Santiagueños, Esquejes, los Duarte, Jorge Rojas.

La historia de Coplanacu comenzó en 1985 en las peñas cordobesas, donde Roberto y Julio se conocieron compartiendo una guitarra que pasaba de mesa en mesa.

“Pegamos onda y empezamos a cantar. Nos gustaba lo que salía, y naturalmente se fue plasmando el proyecto”, recuerda Julio.

El nombre “Coplanacu”, Copla (copla) y la raíz quichua "nacu" (encuentro, intercambio) dan lugar a Copla + nacua = Coplanacu, que significa el "ida y vuelta de la copla" con el público, representando el diálogo, la reciprocidad y la conexión humana a través de la música y el canto del folclore.

“Al principio costaba, pero el que lo aprendía no lo olvidaba más”, dice Roberto entre risas. Con un repertorio que evoca los patios de tierra de Quimilí y la vida cotidiana de Santiago del Estero, el dúo ha sabido conquistar corazones con chacareras, escondidos y zambas que resuenan en la memoria colectiva.

“El patio no es solo tierra, es el ámbito donde el santiagueño vive su cotidianeidad, regado para estar fresquito a la tardecita”, explica Roberto, rememorando la esencia de su tierra natal.

El Comedor Universitario, un espacio icónico para los estudiantes y el folclore, ha sido testigo de innumerables presentaciones de Coplanacu.

“Hacemos dos o tres peñas por año ahí desde hace 30 años. Cada vez es como la primera”, contó Julio.

Este viernes 12 de septiembre, el escenario vibrará con invitados especiales y la energía de un público que incluye desde jóvenes universitarios hasta familias que crecieron con sus canciones.

Entre anécdotas, los músicos recuerdan sus inicios. Roberto, quien estudió Medicina, dejó la carrera a meses de recibirse para dedicarse a la música: “Me apasionaba la Medicina, pero cantar con Julio era otra cosa”.

Julio, por su parte, venía de trabajar en tendidos eléctricos y de una familia donde la música era herencia: “Mi mamá cantaba lindo, pero cuando ensayábamos me decía ‘hijo, ensayen un poquito más’”, bromeó.

Con 40 años de escenarios, Coplanacu no solo celebra su música, sino también la conexión con su público. “Hemos tenido suerte, hemos estado alumbrados”, reflexionó Roberto.

Desde festivales multitudinarios hasta pequeños pueblos, su legado es un puente entre generaciones. Este viernes, la peña será una oportunidad para cantar, bailar y brindar por la chacarera que sigue viva en el corazón de todos.

