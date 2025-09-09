En vivo

Viva la Radio

Destino San Javier anticipó su nuevo disco con un acústico íntimo en Cadena 3

Se trata de un momento especial en la carrera del trío, que eligió la Casa de los Artistas para presentar en exclusiva el primer adelanto del nuevo álbum. 

09/09/2025 | 15:43Redacción Cadena 3

FOTO: Destino San Javier presentó su nuevo disco.

Destino San Javier se prepara para el lanzamiento de su cuarto disco de estudio, Huracán de Amor, y lo anticipó con un acústico íntimo en Cadena 3 para 100 oyentes, que tuvo lugar desde las 14.30 en Quality Teatro.

Se trató de un momento especial en la carrera del trío, que eligió la Casa de los Artistas para presentar en exclusiva el primer adelanto del nuevo álbum.

Huracán de Amor: la nueva etapa

El single Huracán de Amor, que da nombre al disco, es una creación de León Cuye —autor también de Universo Paralelo— y combina arreglos andinos con las voces características de Destino San Javier. Se trata de una canción cargada de intensidad, que abre una nueva etapa artística en la banda y promete convertirse en un clásico de su repertorio.

El álbum completo verá la luz a finales de septiembre y reunirá una variedad de géneros que van desde zambas y chacareras hasta baladas románticas, consolidando la capacidad del grupo para reinventarse sin perder sus raíces.

La gira

La presentación oficial de Huracán de Amor será el 27 de septiembre en Quality Espacio, Córdoba, en el marco de una gira nacional que también incluye Rosario, Santa Fe, Mendoza, San Juan, San Luis y Buenos Aires.

Con este acústico exclusivo, Destino San Javier abre la puerta a un nuevo capítulo de su historia, compartiendo con el público de Cadena 3 la intimidad de sus canciones antes de llevarlas a los grandes escenarios del país.

Lectura rápida

¿Qué se prepara Destino San Javier? Se prepara para el lanzamiento de su cuarto disco de estudio, Huracán de Amor.

¿Cuándo será el acústico en Cadena 3? El acústico será el martes 9 de septiembre a las 14.30.

¿Dónde se presentará oficialmente el álbum? Se presentará oficialmente en Quality Espacio, Córdoba, el 27 de septiembre.

¿Quién es el autor del single Huracán de Amor? El single es una creación de León Cuye.

¿Qué géneros incluirá el nuevo álbum? Incluirá zambas, chacareras y baladas románticas.

