“Del satélite llamando”: la historia del clásico jingle de Cadena 3 en Navidad

Andrea Báez es locutora, cantante, actriz de doblaje y puso su voz a innumerables jingles, entre ellos uno que toca el corazón de la audiencia de Cadena 3.

Ella es quien puso la voz a la canción del Satélite que en ésta época es un símbolo navideño para los oyentes de la radio.

La artista recordó su experiencia grabando el jingle. "Este jingle en el aire, debe tener 22, 23, 24 o 25 años", comentó. La artista destacó la longevidad de la pieza, señalando que debe ser un "récord también de años en el aire de una publicidad".

Andrea compartió que, en la época de la grabación, trabajaba en numerosos proyectos. "Yo grabé mucho para Córdoba en esos años. De hecho tengo otros trabajos para Cadena 3, como La radio va", explicó.

Sin embargo, no fue hasta años después que se dio cuenta de su participación en el jingle. "Un amigo cordobés, hará 10 años, me dice, ¿sabes qué? Me parece que sos vos esta que está cantando. Y sí, era yo", recordó.

La cantante también relató cómo era el proceso de grabación en ese tiempo. "Iba a las productoras y grababa". A pesar de la cantidad de trabajos que realizaba destacó el tiempo que el "Satélite" lleva sonando: "Lo loco es que perduró tanto".

Entrevista de Geo Monteagudo