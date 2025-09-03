Conmoción en Los Naranjos: murió atropellada una mujer de 91 años

Una tragedia enluta al barrio Los Naranjos, en la ciudad de Córdoba, tras la muerte de Clara Rosa Morales, una vecina de 91 años, quien fue atropellada este miércoles por la mañana mientras cruzaba la plaza Andrés Chazarreta, en la intersección de las calles Gilardo Gilardi y Carrillo.

El accidente ocurrió cuando un Fiat Duna, conducido por un joven de 20 años que aparentemente circulaba a alta velocidad, embistió a la mujer, causándole heridas fatales.

Morales, conocida y querida en el barrio,venía de realizar unas compras a unas cuadras de su hogar, cuando fue embestida. La mujer vivía con su esposo y un hijo con discapacidad, y era una figura muy apreciada en la comunidad.

Según relatan los vecinos, ella y su esposo se turnaban para hacer las compras diarias, y su pérdida ha dejado a la familia y al barrio devastados.

“Es una tragedia que se podía haber evitado”, expresó el padre Pablo Ardiles, párroco de Los Naranjos, en diálogo con Cadena 3, quien acompañó a los vecinos en su dolor y exigió medidas urgentes.

La comunidad de Los Naranjos lleva años denunciando la falta de control vehicular en la zona, particularmente en las calles que rodean la plaza Andrés Chazarreta, convertidas en un circuito improvisado para picadas de autos y motos.

“Hemos presentado notas a la municipalidad y a la policía solicitando reductores de velocidad y mayor presencia policial, pero no hemos tenido respuestas”, afirmó Miguel Reynoso, presidente del Centro Vecinal, en diálogo con Cadena 3.

Los vecinos reportan incidentes previos, como portones y árboles dañados por vehículos a alta velocidad, y señalan que las picadas, el consumo de alcohol y el ruido de escapes y parlantes son una problemática constante, especialmente de noche y madrugada.

El joven conductor del Fiat Duna fue demorado por las autoridades, y la comunidad espera una resolución judicial para determinar las responsabilidades.

Mientras tanto, los vecinos planean realizar una misa en la plaza para honrar a Morales y visibilizar su reclamo. “No es contra nadie, es a favor de la vida. Queremos que la plaza sea un lugar seguro para chicos, jóvenes y abuelos”, expresó el padre Ardiles.

Tras el trágico suceso, el Centro Vecinal de Los Naranjos presentará este jueves una nota formal al CPC y a la Secretaría de Fortalecimiento Vecinal, solicitando la instalación inmediata de reductores de velocidad y cartelería en el circuito de la plaza.

Además, demandan mayor presencia de la policía municipal para controlar la documentación de los vehículos, el consumo de alcohol y drogas, y el ruido excesivo de parlantes y escapes de motos, que perturban la tranquilidad del barrio y ponen en riesgo a los peatones.

“Queremos que esta plaza sea un lugar de vida, no de peligro”, coincidieron los vecinos, quienes se reunieron en el lugar para rendir homenaje a Clara Rosa Morales y exigir justicia.

Informe de Gonzalo Carrasquera