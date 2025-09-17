Capacitadores en RCP: "No somos Dios, pero damos posibilidades a la vida"

En Argentina, aproximadamente 40.000 personas mueren cada año por muerte súbita, según estadísticas prepandemia. Esto equivale a una víctima cada 15 minutos, en un evento repentino que no da aviso y que, en el 70% de los casos, ocurre fuera del ámbito hospitalario, lejos de médicos o paramédicos.

En este contexto, la capacitación en reanimación cardiopulmonar (RCP) se vuelve fundamental para salvar vidas. Daniel Palacios y Verónica Barrionuevo, capacitadores de Defensa Civil de la Municipalidad, en diálogo con Cadena 3 explicaron los pasos esenciales para actuar ante un caso de muerte súbita y la importancia de la preparación comunitaria.

“El 70% de los casos de muerte súbita ocurren en lugares como escuelas, gimnasios, restaurantes o en la calle, y menos del 10% de las víctimas llegan con chances de sobrevida a una guardia hospitalaria. Esto se debe, en gran parte, a la falta de entrenamiento de la población”, señaló Palacios.

Por su parte, Barrionuevo destacó que no se necesitan conocimientos avanzados para realizar RCP: “Es una destreza sencilla, no requiere estudiar anatomía ni química. Cualquiera puede aprenderla”.

¿Qué hacer ante un caso de muerte súbita?

Cuando una persona se descompensa y no responde a estímulos (no respira, no reacciona al hablarle o pellizcarla), es crucial actuar rápido.

Barrionuevo explicó que, desde la asistencia telefónica, los operadores capacitados guían a las personas en el lugar: “Lo primero es colocar a la víctima en una superficie plana y dura, como el suelo. Luego, posicionamos las manos en el centro del pecho, entrelazamos los dedos, trabamos los codos y comenzamos compresiones a un ritmo de 100 a 120 por minuto, dejando caer el peso del cuerpo. Esto mantiene la circulación de sangre oxigenada al cerebro y los órganos vitales hasta que llegue la ambulancia”.

El tiempo es crítico: en menos de cinco minutos, una persona que sufre un paro cardiorrespiratorio comienza a deteriorarse, y a los ocho minutos puede sufrir muerte cerebral. “Si no hacemos nada, las posibilidades de sobrevida disminuyen rápidamente”, enfatizó Barrionuevo.

Maniobras sencillas, impacto enorme

Palacios detalló cómo realizar las compresiones: “En adultos, se presiona unos 5 centímetros de profundidad; en niños de 1 a 8 años, se usa una sola mano con menos fuerza. La clave es encontrar el punto exacto: en el centro del esternón, entre la boca del estómago y el reborde costal”.

Además, si hay dos personas, una puede hiperextender la cabeza de la víctima para mantener la vía aérea permeable mientras la otra comprime.

Los capacitadores también resaltaron el uso del desfibrilador externo automático (DEA), un dispositivo que puede marcar la diferencia.

“Un DEA cuesta entre 2000 y 2500 dólares, menos que un celular de alta gama, y puede salvar vidas. La ley 27.159 exige uno por cada mil personas en lugares de alta concurrencia, pero su implementación es insuficiente”, indicó Palacios.

Aunque algunos colegios y espacios públicos en Córdoba cuentan con DEAs, la falta de capacitación y registro de su ubicación limita su efectividad.

Capacitación: Una herramienta al alcance de todos

Defensa Civil ofrece cursos de RCP en escuelas, jardines y otros espacios, enmarcados en programas de autoprotección y la ordenanza municipal 11005.

“Esto debería estar en la currícula educativa”, coincidieron ambos especialistas. Para quienes deseen capacitarse, pueden contactarse al correo capacitaciondd12decasa@[email protected].

Palacios y Barrionuevo enfatizaron la satisfacción de contribuir a salvar vidas: “No somos Dios, pero damos posibilidades a la vida. Es una sensación indescriptible”.

En un país donde la muerte súbita sigue siendo una emergencia cotidiana, aprender RCP es una responsabilidad colectiva que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

Bell Ville, ciudad cardioprotegida desde 2024

En el marco del presupuesto participativo impulsado por la Municipalidad, la comunidad eligió un proyecto que instaló 25 desfibriladores automáticos externos (DEA) en espacios públicos, clubes, escuelas e instituciones de alta concurrencia.

Se realizan capacitaciones en RCP en escuelas, empresas y el cuartel de bomberos para preparar a la población ante emergencias cardíacas.

Justiniano Posse, un desfibrilador cada 250 habitantes

Desde 2023, la cooperativa local adquirió 38 DEA para sus 10.000 habitantes, uno de los índices más altos del país. En el 75° aniversario de la cooperativa, 18 desfibriladores fueron donados a escuelas, clubes y centros de jubilados, mientras que otros 20 fueron instalados en empresas, financiados en 12 cuotas.

Entrevista de "Viva la Radio" y Alejandro Bustos