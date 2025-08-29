Alerta por lluvias y tormentas en Córdoba: recomendaciones de Defensa Civil

Un pronóstico de abundantes lluvias y tormentas, acompañado de posible caída de granizo y fuertes vientos, mantiene en alerta a la provincia de Córdoba desde las 3 de la mañana del sábado 30 hasta el domingo 31 de agosto, según informó el Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba.

Fabián Freccia, Director de Capacitación y Entrenamiento Profesional de Defensa Civil y Riesgo Eléctrico, detalló en diálogo con Cadena 3 las características de este fenómeno climático y las medidas preventivas para la población.

El frente de baja presión afectará principalmente el centro, sur, sureste y este de la provincia, con mayor intensidad en el sector este de la ciudad de Córdoba, donde se esperan acumulados de agua que podrían superar los 80 milímetros.

“En la zona oeste, los acumulados rondarán los 80 milímetros, pero en el este podrían ser mayores, dependiendo de cómo evolucione el fenómeno desde el sur hacia la capital”, explicó Freccia.

Las tormentas incluirán actividad eléctrica y ráfagas de viento, lo que aumenta el riesgo de anegamientos y otros incidentes.

Preparativos y recomendaciones

La Municipalidad de Córdoba y el Gobierno provincial han intensificado las tareas de limpieza de canales, desagües y bocas de tormenta para mitigar los efectos de las precipitaciones.

Freccia destacó la importancia de la colaboración ciudadana: “Pedimos a los vecinos que eviten sacar la basura durante los días de tormenta, ya que esto obstruye los desagües. También recomendamos circular con las luces encendidas, a baja velocidad y con máxima atención, especialmente en zonas propensas a inundaciones”.

Para los jóvenes que planean salir durante la noche del viernes o la mañana del sábado, el experto instó a estar atentos a las alertas meteorológicas actualizadas.

“Si saben que están en una zona inundable, eviten estacionar o permanecer allí. Ante cualquier poste caído o riesgo eléctrico, llamen al 103 de Defensa Civil, y para emergencias sanitarias, al 107”, subrayó.

Monitoreo constante

Defensa Civil, en coordinación con el Observatorio Meteorológico de Córdoba, seguirá monitoreando el desarrollo del fenómeno a través de imágenes satelitales y reportes actualizados.

“Estamos en contacto permanente para ajustar las medidas según la evolución del clima”, aseguró Freccia.

Las autoridades también recomendaron no transitar por calles anegadas, evitar estacionar bajo árboles o cerca de construcciones, y respetar los cortes de tránsito.

Estas medidas buscan garantizar la seguridad de los vecinos frente a un fin de semana marcado por condiciones climáticas adversas.

Medidas de precaución

Ante la llegada de la tormenta, se emiten las siguientes recomendaciones para la población:

Vientos fuertes : Se prevén ráfagas significativas durante la noche del viernes y la madrugada del sábado.

Lluvias intensas : Con la entrada de un frente frío desde el sur, se esperan precipitaciones.

Precaución al aire libre : Se sugiere a la población evitar o reprogramar actividades al aire libre durante el fin de semana.

Seguridad vial : Si las lluvias son muy fuertes, se aconseja no circular si no es estrictamente necesario.

Informe de Celeste Benecchi