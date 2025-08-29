Tormenta de Santa Rosa: ¿qué hacer ante las abundantes lluvias que pronostican?

FOTO: Córdoba se prepara para recibir a la tormenta de Santa Rosa.

La ciudad de Córdoba y su área metropolitana se preparan para un fin de semana de abundantes lluvias y tormentas, según los pronósticos.

Entre las 3 del sábado y las 21 del domingo, se espera la llegada de la tradicional Tormenta de Santa Rosa, que afectará con mayor intensidad la zona este de la capital.

Ante este fenómeno, la Municipalidad y el Gobierno de la provincia intensificaron las tareas preventivas.

En las últimas semanas, se profundizó la limpieza de canales, desagües, bocas de tormenta y calles susceptibles a anegamientos.

Los Comités de Emergencias Comunitarios, coordinados por Defensa Civil junto a los CPC y sus Centros Operativos, se mantienen en alerta para responder a cualquier contingencia.

El informe meteorológico detalla que las precipitaciones se manifestarán con menor fuerza en la zona oeste de la ciudad, mientras que el sector este podría experimentar un mayor impacto.

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos tomar precauciones y mantenerse informados a través de los canales oficiales.