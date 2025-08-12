A los 41 años los argentinos dejan de sentirse jóvenes: ¿marketing o realidad?

En Argentina, las personas dejan de sentirse jóvenes a los 41 años, cinco años antes que en 2018, cuando la edad promedio era de 46 años, según una reciente encuesta.

Luis Berdiñas, experto en gestión del Estrés, Inteligencia Emocional y Neurocomunicación Intergeneracional aplicada a la productividad y bienestar organizacional. En diálogo con Cadena 3, el especialista explicó que este cambio no es casual: se trata de un fenómeno impulsado por estrategias de marketing que instalan en el inconsciente colectivo la idea de la pérdida, un temor profundamente arraigado en el ser humano.

Berdiñas explicó que las campañas de marketing aprovechan dos teorías científicas: la aversión a la pérdida y el terror a la muerte.

“El miedo a perder la juventud es más poderoso que la alegría de una ganancia potencial. Las marcas instalan la narrativa de que si dejas de ser joven, te volvés viejo, omitiendo la riqueza de la adultez, especialmente entre los 45 y 65 años, una etapa de plenitud y experiencia que hoy se asocia con la nueva longevidad”, afirmó.

Este discurso impulsa el consumo de productos y servicios como gimnasios, cosméticos o cirugías, bajo la premisa de “mantenerse joven”.

El especialista introduce el concepto de “dialogología”, una disciplina que suma el lenguaje como cuarta dimensión del ser humano, junto al cuerpo, la mente y el espíritu.

“Vivimos en el lenguaje. Tus pensamientos, que son energía, se manifiestan en conversaciones internas que construyen tu realidad. A los 85 años podés sentirte espléndido o a los 24, un desastre, según las historias que te contás”, señaló Berdiñas.

Así, el lenguaje que usamos moldea nuestra percepción de la edad y la vitalidad. Ganar en lugar de perder.

Berdiñas cuestionó la narrativa de pérdida asociada al envejecimiento y propone enfocarse en lo que se gana con la experiencia. “A los 40 o 45 años, tenés la sabiduría de la vida vivida y, con la longevidad actual, décadas por delante para disfrutar a plenitud. La neurobiología nos empuja a aferrarnos a lo conocido por seguridad, pero aceptar el cambio es clave para valorar lo que viene”, explicó.

El experto también destacó el poder de las actitudes. “Como dice la frase ‘fake it until you make it’, repetir conductas positivas, como ayudar o mantenerse activo, crea conexiones neuronales que transforman tu forma de ser. No se trata de desaprender hábitos, sino de construir nuevos que desplacen a los antiguos”, aseguró.

Para Berdiñas, la juventud no está en el almanaque, sino en la actitud y el lenguaje. “Somos seres lingüísticos. Si generás pensamientos positivos, tu mundo se tiñe de optimismo. Podés tener 25 años y sentirte viejo, o 85 y estar lleno de vida. Todo depende de las conversaciones internas que diseñan tu realidad”, concluyó.

Con esta perspectiva, el especialista invitó a desafiar las narrativas de pérdida impuestas por el marketing y a abrazar la adultez como una etapa de oportunidades, donde la experiencia y la vitalidad pueden coexistir para vivir plenamente, sin importar la edad.

Entrevista de "Viva la Radio"