Uriel Lozano: polémica de los Palmeras, sueños cumplidos y su show en Rosario

El reconocido artista de cumbia, Uriel Lozano, se presenta en el Metropolitano de Rosario el próximo 11 de abril, un evento que promete ser un hito en su carrera. Con 26 años en la movida tropical, destacó su felicidad por el reconocimiento que ha alcanzado en el último año, con más de 168 millones de vistas en YouTube, lo que equivale a "5 discos de oro y 5 de platino".

De visita en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario, Lozano expresó su gratitud, afirmando: "Estoy muy contento, agradezco a Dios y al universo por todo lo que está pasando".

El artista reflexionó sobre la evolución de la cumbia, mencionando que "hoy hay mucha gente que no escuchaba cumbia y ahora sí", gracias a las redes sociales que han potenciado la difusión del género.

Respecto a su carrera, Uriel compartió que "esto va a ser un antes y un después para todos" y que su sueño de actuar en el Gran Rex ya se ha cumplido. "Lo visualicé, lo pedí, lo soñé", aseguró. Además, se mostró entusiasmado por su próxima gira internacional, que incluye presentaciones en Uruguay, Miami y España.

Sobre el impacto de la cumbia en la sociedad, Lozano afirmó que el género ha ganado un lugar en diferentes clases sociales, destacando que "el fútbol siempre estuvo de la mano con la cumbia por lo popular". También resaltó que "Santa Fe es la catedral de la cumbia", mencionando a bandas como Los Palmeras y otros grupos locales que merecen reconocimiento.

En cuanto a su proceso creativo, Uriel mencionó que "hoy es importante lanzar sencillos con videoclips" y que extraña el formato clásico de los discos. "Hoy tenemos un público con una nueva generación que está conociendo temas de hace veinte años atrás", agregó.

Uriel también compartió un emotivo recuerdo de su abuela, Ana Aide, quien le dio su nombre y le inculcó su amor por la música. "Agradezco a mis abuelos por el apoyo que me dieron", dijo, destacando la importancia de sus raíces en su trayectoria.

Con un espectáculo planeado para el Metropolitano que incluirá artistas invitados y una grabación del show, Lozano invitó a todos a disfrutar de una noche inolvidable. "Rosario es un lugar donde siempre nos va muy bien", concluyó, reafirmando su compromiso con la música y su público.

Los Palmeras: polémica indeseada y buenos deseos

Consultado por la polémica entre los líderes de Los Palmeras, en la que quedó indirectamente involucrado por haber cantado junto a “Cacho” Deicas en un show poco antes de su licencia por salud, expresó:

“Yo creo que los gestos con gestos se pagan. Lo amo Cacho, amo Los Palmeras, me crié con ellos, a Marcos también, lo respeto, lo quiero mucho, y fue en un momento que fue una sorpresa para mí, porque en realidad fue sorpresa, nadie sabía”.

Y se explayó: “Hubo un programa de Buenos Aires que dijo yo era el nuevo cantante de Los Palmeras y me dio gracia, esto fue un 28 de diciembre, yo hice un evento grande, masivo, en la Estación Belgrano de Santa Fe, donde él aparece y después a él le da este ACV en enero, ¿se entiende? No es que le pasó ese día. Fue un teléfono descompuesto, pero bueno, igualmente no me molestó para nada, yo entiendo, sé dónde no tengo que hablar y hasta dónde tengo que hablar y está todo bien. Lo que más deseo es que se junten, que vuelva Cacho a Los Palmeras, porque creo que Los Palmeras sin Cacho y sin Marcos no son Los Palmeras, es lo que todos queremos”.

Entrevista de Lucas Correa y Eugenia Iermoli.