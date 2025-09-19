Polémica en Baigorria por decreto contra asentamientos: "Es inentendible"

Una fuerte polémica se desató en Granadero Baigorria tras la entrada en vigencia del decreto municipal 0717/25, firmado por el intendente Adrián Maglia, que prohíbe la venta de materiales de construcción a vecinos que residan en barrios informales o asentamientos irregulares. La medida ya está siendo implementada y genera controversias.

Según el texto del decreto, los corralones y comercios de la construcción deberán consultar un listado que les será provisto periódicamente, con los inmuebles fiscales ocupados sin autorización. Quienes figuren allí no podrán acceder ni siquiera a los materiales más básicos como ladrillos, arena o hierro.

En diálogo con Viva la Radio por Cadena 3 Rosario, el concejal Adrián Milo confirmó que la medida ya se está aplicando. “Un proveedor fue interceptado por la policía cuando intentaba ingresar materiales a uno de los barrios afectados. Los corralones están informados y si se menciona una dirección en alguno de los barrios irregulares, directamente rechazan la venta”, explicó.

La disposición alcanza a Remanso Valerio, Espinillo, Camino Muerto, Cañaveral y Virgen del Rocío, además de otras pequeñas franjas habitacionales informales cercanas a las vías del tren. Se trata de zonas con una larga historia de ocupación y, en muchos casos, con familias asentadas desde hace generaciones. Algunos de estos barrios, como Remanso Valerio, incluso cuentan con fuerte identidad cultural y reconocimiento social.

“No hay un registro formal, pero la ciudad es chica y los corralones identifican rápidamente las zonas”, agregó Milo.

Críticas

El decreto fue definido por el concejal como una medida unilateral del intendente Maglia, tomada sin pasar por el Concejo Municipal ni consultar a actores sociales o comerciantes. “No sabemos a qué responde esta decisión. No hubo debate público, ni social, ni político. El intendente tampoco ha dado explicaciones”, cuestionó Milo.

Además, el edil advirtió que la medida pone a los comercios en una situación delicada. “Están obligando a los corralones a discriminar entre vecinos, los ponen en el medio de una situación conflictiva. Es como decirle a un taxista que no levante gente de ciertos barrios”, expresó.

Desde los sectores críticos aseguran que la decisión no resuelve el problema de fondo y agrava aún más la situación de familias vulnerables que intentan mejorar sus viviendas de forma paulatina.

“Después de las tormentas fuertes, muchos vecinos están arreglando lo poco que tienen. Impedir que compren una bolsa de cemento o unos ladrillos no va a detener las construcciones, pero sí genera más desigualdad y enojo. Se sienten descartados”, señaló Milo.

El concejal también advirtió que la única excepción parcial es el barrio Remanso Valerio, que actualmente forma parte de un plan de reurbanización asociado al proyecto del Parque de la Cabecera, donde se proyecta un desarrollo inmobiliario y un centro cultural.

Sin embargo, el resto de los barrios no tiene ningún tipo de acompañamiento del Estado. “Están librados al azar”, lamentó.

Consultado sobre la posibilidad de que la medida sea revertida, Milo informó que se están evaluando herramientas legales desde el Concejo y que también es necesario que los sectores afectados se organicen. “Esto también interpela a la sociedad civil: a las comunidades que viven en los barrios y a los comerciantes que ven restringido su derecho a trabajar”, afirmó.

Entrevista de Lucas Correa.