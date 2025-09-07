Dos jóvenes fueron detenidos en Baigorria tras incidentes con amenazas y daños

Personal del Comando Radioeléctrico de Granadero Baigorria detuvo este sábado por la noche a dos jóvenes de 24 y 28 años tras un hecho de violencia en la vía pública, ocurrido en la intersección de Dante Alighieri y Chile, jurisdicción de la Comisaría 24ª.

De acuerdo al parte oficial, alrededor de las 20.10 horas la central 911 recibió un llamado alertando sobre disturbios en la zona. Al arribar, los agentes encontraron a varias personas en medio de un desorden, un vehículo mal estacionado y dos hombres en estado de alteración que comenzaron a insultar a los uniformados. Ante esa situación, se solicitó apoyo a otras unidades y se procedió a la aprehensión de los implicados, identificados como Mauricio A., de 28 años, y Kevin Adriel A., de 24.

Testimonios de vecinos y comerciantes señalaron que momentos antes los detenidos habían agredido y amenazado a un hombre identificado como N. Alcides, de 35 años, y a la dueña de una verdulería de la zona, M. Liliana, de 50. Según el relato de las víctimas, los acusados habrían perseguido y golpeado al primero, mientras que también intentaron violentar el comercio con patadas y puños, profiriendo amenazas contra la familia de la propietaria.

Durante la intervención, la Policía secuestró una camioneta Volkswagen Amarok color gris, en cuyo interior se hallaron dos teléfonos celulares iPhone y una suma de 400.000 pesos en billetes de mil. Además, un automovilista denunció que su vehículo había sido chocado por la camioneta de los aprehendidos, lo que le provocó daños en el lateral derecho.

Los dos hombres quedaron detenidos y fueron trasladados a la seccional 24ª, donde se dio intervención a la fiscalía correspondiente para continuar con las actuaciones.