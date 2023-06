"Pancho" Varona: "Estoy esperanzado con poder darme un abrazo con Sabina"

El año 2023 supondrá un “punto y seguido” en la carrera de Francisco “Pancho” Varona. Es el nombre que el músico español eligió para su gira por Latinoamérica, en la que hace un repaso a toda su carrera artística, 40 años junto a Joaquín Sabina y más de cien canciones compuestas con él, y otros tantos de la talla de Ana Belén, Miguel Ríos, y Manolo Tena entre otros.

Su paso por Argentina ya tuvo una primera cita en el teatro Astral de Buenos Aires, estará también en La Plata y este sábado 17 de junio se presenta en Rosario, en la Sala Lavarden.

“Qué lindo volver a Argentina tras una pandemia y una guerra. Estuve en el Astral en Buenos Aires, ahora La Plata y empiezan los viajes, benditos sean. El ''Punto y seguido'' es, como mucha gente sabe, porque en noviembre Joaquín Sabina decidió romper su relación conmigo después de 40 años”, dijo en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario.

Esta boca es mía. “Pensamos que tras esa ruptura no había un punto final sino seguido, sigo viajando, componiendo, haciendo canciones, cantándolas en directo, la vida sigue. Quiero decir que esta boca es mía y aquí sigo, dando guerra”.

Sorpresa. “Compartimos todo (con Sabina). La verdad, más que tristeza lo que me quedó es extrañeza, no se me explicó claramente por qué terminaba todo, ni siquiera pude hablar con Joaquín. Fue una comunicación por correo electrónico. Me causó perplejidad”.

Despertar. “Sigo con mi carrera y mis viajes; estoy muy feliz. Estaba un poco adormecido en la composición, hacía tiempo no componía nada y este final me ha reactivado. Estoy ilusionado otra vez con nuevos proyectos, me ha valido para despertarme”.

Estrenos. “Van a salir canciones una dentro de una semana otra en tres meses, otra en septiembre y otra en diciembre”.

Esperanza. “Soy una hormiguita al lado de Joaquín. Yo soy simplemente un músico y él es una estrella. Sigo esperanzado con que un día alguien me comunique algo y nos demos un abrazo, pero conozco a Joaquín muy bien y lo veo complicado”.

Entrevista de Lucas Correa y Eugenia Iermoli.