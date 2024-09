Feria del Libro Rosario: balance exitoso de cara al epílogo, con destacados

El secretario de Cultura de la Municipalidad de Rosario, Federico Valentini, destacó en Viva la Radio por Cadena 3 Rosario el éxito de la Feria del Libro que se está llevando a cabo en el Centro Cultural Fontanarrosa, donde se ya se registraron más de 500 presentaciones de libros en lo que va del evento.

"Estamos muy contentos, hemos visto muchísima circulación todos los días", afirmó, y subrayó la diversidad de públicos presentes en la feria, lo que considera un logro importante.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Valentini mencionó que la feria ha sido diseñada para ser "federal y plural", permitiendo que "todas las posibilidades entren" y que se evite una programación hegemónica.

"Me gusta ver la diversidad de edades y perfiles", agregó, resaltando la importancia de que la cultura no sea regida únicamente por el mercado.

Sobre la concurrencia, el secretario comentó que "la tradición del rosarino de asistir a eventos culturales" ha sido evidente, y que esto se refleja en la gran afluencia de visitantes.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

"El esfuerzo que hacemos en la municipalidad no tendría sentido si no viniera nadie", dijo Valentini, quien también se refirió a la presentación del libro de Los Palmeras, que coincide con la Noche de las Peatonales. "Es importante decir que no es un show abierto, es una presentación de un libro", aclaró.

El funcionario municipal también abordó las críticas que recibe la inversión en cultura, asegurando que muchas de las personas que critican están presentes en la feria. "La cultura no puede ser regida por el mercado solamente", enfatizó, y añadió que las experiencias culturales han transformado vidas.

"Nunca la salida es con menos cultura y con menos educación", concluyó, invitando a todos a visitar la feria antes de su cierre el domingo.

Entrevista de Lucas Correa y Eugenia Iermoli.