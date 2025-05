System of a Down vuelve a Argentina y el baterista John Dolmayan comparte su historia de vida

FOTO: System of a Down en Colombia

La banda armenio-estadounidense de heavy metal, System of a Down, se presentará esta noche en Argentina como parte de su gira "Wake Up! South American Stadium Tour" en el estadio Vélez Sarsfield. El baterista, John Dolmayan, recordó momentos especiales con el público argentino, mencionando que "no debería estar vivo" debido a eventos trágicos en su infancia.

Dolmayan, en una entrevista con Cari Tokman de la emisora Rock & Pop, reflexionó sobre los desafíos que su compañero, Serj Tankian, enfrentó debido a problemas de salud que complicaban sus presentaciones. Sin embargo, destacó que Tankian logró recuperarse para disfrutar nuevamente de los shows.

En cuanto a las expectativas del público, el baterista instó a los fans a asistir "sin expectativas", enfatizando que la experiencia de System of a Down es más sobre anticipación que sobre certidumbre. "Te preparás para eso y después sos recompensado con lo que hacemos".

Sobre la posibilidad de crear nueva música, Dolmayan se mostró cauteloso, indicando que si los integrantes de la banda se sienten satisfechos con lo que han hecho, siempre existe la posibilidad de sorpresa en el futuro.

En línea con su compromiso social, la banda organizó subastas de entradas y experiencias con Dolmayan, cuyos fondos irán destinados a refugios para mujeres. "Soy armenio y en mi cultura valoramos a las mujeres; por eso decidí que esta causa es vital", comentó.

Dolmayan también evocó su historia personal, revelando que durante su infancia en Líbano estuvo cerca de la muerte cuando una bala pasó cerca de su cama. Esta experiencia forjó su perspectiva de vida y su aprecio por la música.

Finalmente, el baterista destacó su amor por la música en general, afirmando que influencias de todos los géneros han moldeado su carrera. Culminó enviando felicitaciones a Rock and Pop por sus 40 años de trayectoria.