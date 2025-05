Eugenia Suárez intentó coquetear con Fernando Dente, referente de la comunidad LGBT

Fernando Dente, conocido no solo por su labor artística, sino también por ser un referente de la comunidad LGBT, reveló un curioso episodio con Eugenia "La China" Suárez. A pesar de su prominente figura en la comunidad, la actriz aparentemente no estaba al tanto de esa parte de su vida y trató de flirtear con él.

Tras varias especulaciones sobre un posible romance entre ambos, Dente confirmó el hecho y comentó: "Todo es verdad. Ella ahora está en pareja”. El conductor recordó que Suárez le envió un mensaje directo por Twitter donde le escribió: "Sos hipnótico -en mayúscula-".

Ante este mensaje, Dente, en tono humorístico, contestó: "Qué divina que sos. Te felicito por la hija hermosa que tenés" y entre risas añadió: "¡Qué put*!". Esta conversación marcó el inicio de una relación más amistosa entre los dos artistas.

Con la situación ya procesada, Dente compartió una anécdota sobre cómo la actriz se había interesado en él. "Después ella me contó que al fotógrafo Gaby Machado le preguntó por mí, le dijo que le había encantado y él le comentó: 'Me parece que es gay'”, narró.

Después de charlar y sacar el jugo a la buena vibra entre ellos, Dente y Suárez colaboraron en una interpretación de Moulin Rouge en el programa "Tu cara me suena". Más adelante, ella lo llamó para participar en la película Abzurdah, y fue entonces cuando Dente sintió que tenía que frenar el envión. "Ahí me la recontra re chapaba y dije 'Si acá no piso el palito, listo, ya está', no hay más que eso y, bueno, acá estoy", concluyó.