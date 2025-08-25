En vivo

Valores a Caballo 2025

Valores a Caballo: una travesía cultural que une historia, educación y tradición

La propuesta promueve encuentros en instituciones educativas de diversas localidades, generando un vínculo directo entre estudiantes, docentes y la comunidad.

25/08/2025 | 08:11Redacción Cadena 3

FOTO: Valores a Caballo parte desde Montecristo

"Valores a Caballo" es una iniciativa cultural y motivacional que fusiona la historia de José de San Martín con los valores que encarnó, conectándolos con la actualidad y resaltando la importancia de la comunicación. 

Esta propuesta, impulsada por la Agrupación Gaucha JJ Molina de Montecristo y con la participación del comunicador Juan José Vargas, promueve encuentros en instituciones educativas de diversas localidades, generando un vínculo directo entre estudiantes, docentes y la comunidad.

La segunda edición de la Cabalgata "Valores a Caballo" se prepara para marcar un hito en Córdoba

Desde este lunes 25 de agosto al 4 de septiembre, esta travesía recorrerá 198 kilómetros a caballo, uniendo localidades como Laspiur y Monte Cristo en una celebración vibrante de la historia y los valores del Libertador. 

Con la transmisión de Cadena 3, la iniciativa llevará un mensaje de identidad, pertenencia y orgullo argentino a todo el país.

El recorrido comienza en Laspiur este lunes 25 de agosto y culminará en Monte Cristo el 4 de septiembre, pasando por distintos pueblos cordobeses. 

Cada jornada iniciará con conferencias en escuelas locales, donde se compartirán relatos históricos y valores universales inspirados en San Martín, presentados de manera interactiva y dinámica. 

Tras estas sesiones, los jinetes continuarán hacia la siguiente posta, en un ritual que combina inspiración, descanso para caballos y jinetes, y un encuentro intergeneracional que fortalece los lazos comunitarios. 

Los momentos más destacados serán transmitidos por Cadena 3, llevando esta "educación en movimiento" a cada rincón de la nación.

Juan José Vargas, co-creador del programa "Cruce por la Educación" —que en sus seis ediciones ha impactado a más de 210.000 alumnos—, lidera esta iniciativa. 

Como comunicador, escritor y divulgador de inteligencia artificial aplicada a la historia, Vargas, perteneciente a la tercera generación de comunicadores, ha forjado un vínculo profundo con estudiantes y comunidades, consolidando esta cabalgata como una acción social comprometida con la educación.

La organización está a cargo de la Agrupación Gaucha JJ Molina, reconocida por su experiencia en desfiles gauchos, eventos de doma y expediciones ecuestres. 

Su profesionalismo garantiza un recorrido impecable y un cuidado excepcional del bienestar de los caballos, un pilar esencial de la iniciativa.

Lectura rápida

¿Qué es "Valores a Caballo"?
Es una iniciativa cultural que fusiona la historia de José de San Martín con valores actuales, promoviendo la comunicación y la educación.

¿Quién impulsa esta propuesta?
La propuesta es impulsada por la Agrupación Gaucha JJ Molina y el comunicador Juan José Vargas.

¿Cuándo se lleva a cabo la cabalgata?
La segunda edición se desarrollará del 25 de agosto al 4 de septiembre.

¿Dónde se realizará el recorrido?
La cabalgata recorrerá 198 kilómetros, uniendo localidades como Laspiur y Monte Cristo en Córdoba.

¿Por qué es importante esta iniciativa?
Busca promover la identidad, pertenencia y orgullo argentino a través de la educación y la historia.

