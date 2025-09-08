En vivo

Valores a Caballo 2025

La Última Misión

El recorrido promueve encuentros en instituciones educativas, estableciendo un vínculo directo entre estudiantes, docentes y la comunidad.

08/09/2025 | 14:08Redacción Cadena 3

FOTO: Valores a Caballo recorrió las distintas localidades de Córdoba.

Pasados muchos años, del tiempo de independencia, la República Argentina abre sus brazos a miles y miles de inmigrantes, quienes tienen que iniciar su vida familiar en un país lejano.

Cada familia comenzó a esgrimir oficios, costumbres de convivencia y tratar de adaptarse a una nueva sociedad y sus costumbres.

En ese momento, en cientos de lugares del enorme territorio argentino, había más inmigrantes que lugareños. Entonces era necesario nuevamente convocar al General San Martín, para su última misión.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Misión Identidad

Quiénes dirigían los destinos del País, ante el desafío de crear identidad en la ciudadanía. Elevaron un llamado al viejo general, reconstruyeron sus proezas, lo tallaron en el centro de miles de plazas, tomaron sus frases célebres, leyeron sus cartas que coincidían con el argentino ideal que debía vivir y construir a la nación.

El General Cabalga

De esta manera, el general San Martín recibe el ejército más grande que nunca tuvo. Tropas a lo largo y ancho de Argentina, miles y miles de maestras en todas las latitudes del País, lo hicieron volver a cabalgar. Con su uniforme azul con dorado, San Martín y su corcel cruzaban kilómetros sin parar, pero esta vez, en la mente de miles niños. Volvimos a sentir en las aulas, el frío de las grandes montañas, y escuchamos las cárceles y el acero de la libertad, una y otra vez.

Así, las nuevos y los viejos pobladores Argentina conocían el coraje, el valor y la honestidad con la que se fundó la Nación.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Valores a Caballo

Este relato inspira Valores a Caballo, esta actividad que combina cabalgata, historias y valores.

Al lado de la gesta de miles de maestras Valores a Caballo es una mínima expresión creada por un comunicador y la agrupación gaucha JJMolina de Montecristo. quienes desarrollamos la actividad en el año 2024 por escuelas a lo largo de 98km desde Montecristo a la Puerta y en el 2025 desde Laspiur a Montecristo por escuelas de 10 localidades en una extensión de 200km de Córdoba.

Una Cabalgata hacia esas escuelas, para colaborar con esas maestras e inspirar con dinámicas conferencias a miles de niños.

Gracias Don José Francisco de San Martín, por prestarnos sus historias y permitirnos que destaquemos sus valores.

Gracias por seguir siendo un espejo en el que podemos ver la mejor versión, de nosotros mismos.

/Inicio Código Embebido//Fin Código Embebido/

Por Juanjo Vargas.

