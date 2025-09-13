Viajaron en bicicleta a Qatar y ahora repetirán la cábala para el Mundial 2026

Un grupo de tres amigos oriundos de Gualeguaychú emprende un viaje extraordinario en bicicleta hacia el Mundial de Fútbol 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Vicente Conculini, Juan Miguel Silio y Yamandú Martínez partieron el 17 de agosto y planean recorrer más de 20.000 kilómetros durante aproximadamente diez meses.

"La idea es llegar dentro de 10 meses a Estados Unidos. Obviamente que el decir que vas al Mundial toma mucho más revuelo, pero la verdad que se disfruta todo el viaje", explicó Vicente a Cadena 3. Actualmente, el grupo se encuentra en Paraguay, donde han recibido un cálido recibimiento de los lugareños. "La gente es muy solidaria, te da hasta lo que no tiene", añadió.

El trío ya atravesó varias etapas de su viaje, incluyendo Argentina, Uruguay y Brasil. Vicente detalló: "Hicimos una parte de Argentina, dos días. Pasamos a Uruguay, después hicimos dos o tres días en Brasil, ya volvimos a Argentina y la última parte de Argentina fue Posadas".

#paratii #Viral #paraguay #argentina ? sonido original - CancioncitasMood @enbiciandoalmundo [DIA 25] Buenas gente, para los que preguntaban, acá lo tienen. Así tomamos y compartimos los mates durante el viaje. Les queremos comentar por dónde vamos en este hermoso viaje: Ayer anduvimos pedaleando desde Pozo Colorado hasta Cruce de los Pioneros, en total fueron 140KM. Y ahora pasamos por loma plata y vamos hasta filadelfia (Pueblo menonitas). Para los que no nos conocen, les contamos quiénes somos: Somos 3 amigos que emprendieron un viaje hace 11 días, desde Entre Ríos hacia Estados Unidos, ellos son: Miguel Silio, Yamandú Martínez y Vicente Conculini. Creamos esta cuenta para que no te pierdas de nada del viaje y puedas estar con nosotros en cada tramo de este. Seguinos y acompáñanos en cada etapa. Desde Gualeguaychú hasta Estados Unidos nos esperan más de 14.000 kilómetros, 17 países y 10 meses de viaje. Apenas es el inicio, pero sentimos que esta historia ya empezó a escribirse con mucho entusiasmo. ¡Esto recién arranca! a pedalear con todo y a convertir cada día en una nueva experiencia inolvidable. Todo el camino, todas las historias, todo en @enbiciandoalmundo. . También estamos en Instangram y en Youtube como “@enbiciandoalmundo”. . #mundial

El grupo también busca conocer la cultura y las tradiciones de cada país que atraviesan. "El objetivo del viaje también puede ser conocer la gente en todos lados, compartir la cultura, la gastronomía, momentos, experiencias", comentó Vicente. Además, tienen la esperanza de traer la cuarta Copa del Mundo en sus mochilas de bicicleta, conocidas como alforjas.

Juan Miguel Silio, quien ya fue a los mundiales de 2018 y 2022 en bicicleta, consideró este viaje como una tradición personal. "Para mí, sí es una cábala, porque ya vengo viajando a todas las Copas del Mundo", afirmó a esta emisora.

Los ciclistas esperan que el sorteo de los grupos les permita llegar a la sede más cercana y así facilitar su llegada al primer partido. "Lo fundamental no es llegar al Mundial, sino llegar con salud los tres juntos antes de que arranque el Mundial", concluyó Vicente.

Informe de Lucía González.