Veda electoral en la provincia de Buenos Aires previa a elecciones legislativas 2025
La provincia de Buenos Aires se encuentra en veda electoral antes de las elecciones legislativas 2025, que tendrán lugar mañana domingo 7 de septiembre.
06/09/2025 | 08:40Redacción Cadena 3
FOTO: La veda comenzó ayer viernes a las 8 y se extenderá hasta mañana a las 21
-
Audio. Veda electoral en la provincia de Buenos Aires previa a elecciones legislativas 2025
Una mañana para todos
La provincia de Buenos Aires se encuentra en plena veda electoral, ante las elecciones legislativas de 2025 que se celebrarán mañana domingo 7 de septiembre.
En esta jornada, se renovarán diputados, senadores provinciales, concejales y consejeros escolares en diversos municipios de la provincia.
Como sucede en cada proceso electoral, el período de veda corporal comenzó ayer viernes a las 8 de la mañana y se extenderá hasta mañana domingo a las 9 de la noche, es decir, tres horas después del cierre de los comicios.
Esta medida busca garantizar la transparencia y el orden en el proceso electoral, permitiendo a los votantes reflexionar sin influencias externas.
Informe de Mauricio Conti
Lectura rápida
¿Qué se celebra en la provincia de Buenos Aires? Se celebran elecciones legislativas el 7 de septiembre de 2025.
¿Quiénes se renovarán en estas elecciones? Se renovarán diputados, senadores provinciales, concejales y consejeros escolares.
¿Cuándo comenzó y cuándo termina la veda electoral? La veda comenzó el viernes a las 8 de la mañana y termina el domingo a las 9 de la noche.
¿Cuál es el objetivo de la veda electoral? Garantizar la transparencia y el orden en el proceso electoral.
¿Quién realizó el informe sobre la veda electoral? El informe fue realizado por Mauricio Conti.