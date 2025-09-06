En vivo

Una mañana para todos

Titi Ciabattoni

Argentina

En vivo

Una mañana para todos

Jónatan y Mirta

Rosario

En vivo

Solo por hoy

Flavia y Fran

En vivo

Los Populares

Conrado Vicens

En vivo

Manual de supervivencia

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Una mañana para todos Notas

Veda electoral en la provincia de Buenos Aires previa a elecciones legislativas 2025

La provincia de Buenos Aires se encuentra en veda electoral antes de las elecciones legislativas 2025, que tendrán lugar mañana domingo 7 de septiembre.

06/09/2025 | 08:40Redacción Cadena 3

FOTO: La veda comenzó ayer viernes a las 8 y se extenderá hasta mañana a las 21

  1.

    Audio. Veda electoral en la provincia de Buenos Aires previa a elecciones legislativas 2025

    Una mañana para todos

    Episodios

La provincia de Buenos Aires se encuentra en plena veda electoral, ante las elecciones legislativas de 2025 que se celebrarán mañana domingo 7 de septiembre.

En esta jornada, se renovarán diputados, senadores provinciales, concejales y consejeros escolares en diversos municipios de la provincia.

Como sucede en cada proceso electoral, el período de veda corporal comenzó ayer viernes a las 8 de la mañana y se extenderá hasta mañana domingo a las 9 de la noche, es decir, tres horas después del cierre de los comicios.

Esta medida busca garantizar la transparencia y el orden en el proceso electoral, permitiendo a los votantes reflexionar sin influencias externas.

Informe de Mauricio Conti

Lectura rápida

¿Qué se celebra en la provincia de Buenos Aires? Se celebran elecciones legislativas el 7 de septiembre de 2025.

¿Quiénes se renovarán en estas elecciones? Se renovarán diputados, senadores provinciales, concejales y consejeros escolares.

¿Cuándo comenzó y cuándo termina la veda electoral? La veda comenzó el viernes a las 8 de la mañana y termina el domingo a las 9 de la noche.

¿Cuál es el objetivo de la veda electoral? Garantizar la transparencia y el orden en el proceso electoral.

¿Quién realizó el informe sobre la veda electoral? El informe fue realizado por Mauricio Conti.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho