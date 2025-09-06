Veda electoral en la provincia de Buenos Aires previa a elecciones legislativas 2025

FOTO: La veda comenzó ayer viernes a las 8 y se extenderá hasta mañana a las 21

La provincia de Buenos Aires se encuentra en plena veda electoral, ante las elecciones legislativas de 2025 que se celebrarán mañana domingo 7 de septiembre.

En esta jornada, se renovarán diputados, senadores provinciales, concejales y consejeros escolares en diversos municipios de la provincia.

Como sucede en cada proceso electoral, el período de veda corporal comenzó ayer viernes a las 8 de la mañana y se extenderá hasta mañana domingo a las 9 de la noche, es decir, tres horas después del cierre de los comicios.

Esta medida busca garantizar la transparencia y el orden en el proceso electoral, permitiendo a los votantes reflexionar sin influencias externas.

Informe de Mauricio Conti