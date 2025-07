Vecinos sin recolección de residuos y versiones cruzadas por el conflicto

Mientras en el centro de la ciudad y en Nueva Córdoba comienza a verse cierta normalización, en numerosos barrios de Córdoba la recolección de residuos sigue sin regularizarse. En zonas como Cofico o Alta Córdoba, los vecinos conviven con montañas de basura en las veredas desde hace varios días, en medio de reclamos sin respuesta y un cruce de versiones entre la municipalidad, las empresas prestadoras y el gremio de recolectores.

El móvil de Cadena 3 recorrió las calles afectadas y conversó con vecinos que aseguran no haber visto pasar al camión recolector desde hace cuatro días. “Las calles son un desastre. Hemos hecho los reclamos, pero no tenemos respuesta. Desde el Día del Viento no pasaron más”, denunció una vecina de Cofico.

Según relató, el servicio en esa zona solía pasar todos los días, excepto los sábados. Sin embargo, esta semana la situación cambió. “Pensamos que anoche iba a pasar, teníamos esperanza, pero no pasó”, dijo con resignación.

Desde el municipio, funcionarios y representantes de las empresas concesionarias ofrecieron una conferencia de prensa para asegurar que los recursos están disponibles, pero que algunas rutas no se están cumpliendo. Por su parte, el gremio Surrbac negó que exista una medida de fuerza formal, aunque reconoció que “faltan insumos” para trabajar con normalidad.

Así, el conflicto parece estar empantanado en un clásico juego de responsabilidades cruzadas. El servicio se encuentra resentido entre un 30 y un 70 por ciento, dependiendo de la zona, y quienes más lo sufren son los vecinos, que no encuentran respuestas ni certezas.

La postal en los barrios es clara: bolsas acumuladas, calles sucias y un creciente malestar social. Mientras tanto, las autoridades intentan reestablecer el servicio a contrarreloj, en medio de tensiones políticas y laborales que, por ahora, siguen sin resolverse.

Informe de Fernando Barrionuevo