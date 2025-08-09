Sube la producción de alimentos, pero vendedores advierten que cae el consumo

Mientras el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) reporta un crecimiento sostenido en la producción de alimentos y bebidas en el último año y medio, los vendedores minoristas, como supermercados y almacenes, advierten una caída en el consumo. Esta aparente contradicción económica refleja una recuperación dispar en el sector, con un aumento en las exportaciones agropecuarias que contrasta con la debilidad en las ventas internas.

Para analizar este fenómeno, el economista Marcos Cohen Arazi habló con Cadena 3 y ofreció una visión detallada de los indicadores económicos y las dinámicas detrás de esta tendencia.

Según datos del Indec, la producción de alimentos y bebidas mostró una recuperación notable desde la asunción del gobierno de Javier Milei en diciembre de 2023, con un crecimiento acumulado del 6% hasta junio de 2025. Este desempeño contrasta con el resto de la industria, que registra una caída del 2% en el mismo período.

"La producción de alimentos está campeando mejor la crisis económica de 2024, donde los ajustes fiscales y monetarios del gobierno impactaron fuertemente", explicó Cohen Arazi. “Este sector no solo resistió mejor, sino que está recuperándose más rápido en los últimos meses”.

El economista destacó que gran parte de este crecimiento está impulsado por las exportaciones de manufacturas de origen agropecuario, un pilar clave de la economía argentina. “Las exportaciones están creciendo más por volumen que por precio. En algunos casos, los precios internacionales son incluso más bajos que el año pasado, pero el aumento en la cantidad exportada compensa esta diferencia”, señaló. Esto explicaría por qué la producción de alimentos crece mientras el consumo interno no refleja el mismo dinamismo.

Por el lado del consumo, los indicadores son contradictorios. Mientras los comerciantes minoristas, como supermercados y almacenes, reportan una caída en las ventas, otros datos sugieren una reactivación en ciertos canales. "Tenemos indicadores contrapuestos", afirmó Cohen Arazi. "Por un lado, las ventas minoristas están flojas, pero el indicador de consumo de la Cámara Argentina de Comercio muestra una actividad firme, y el comercio online, como el de uno de los grandes operadores en Argentina, reporta un crecimiento importante en las unidades vendidas".

Esta disparidad se debe, en parte, a la recuperación desigual de los salarios. Aunque los ingresos reales empezaron a mejorar, en muchos casos apenas compensan la inflación acumulada de años anteriores. “La recuperación del consumo es dispar: en algunos canales, como el comercio electrónico, es más fuerte, mientras que, en otros, como los supermercados o almacenes, es más pausada o incluso negativa”, explicó el economista.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Esta heterogeneidad refleja un cambio en los hábitos de consumo, con una preferencia creciente por plataformas digitales y grandes cadenas, en detrimento de los comercios tradicionales.

Un factor crucial para entender esta dinámica es el destino de la producción de alimentos. Mientras el mercado interno enfrenta restricciones por la caída del poder adquisitivo y los efectos de los ajustes económicos de 2024, las exportaciones ganaron terreno. “La producción de alimentos no solo abastece al mercado local, sino que está orientada a los mercados internacionales, donde la demanda sigue siendo sólida”, indicó Cohen Arazi a Cadena 3. “Esto explica por qué la producción crece, pero las transacciones en negocios minoristas no acompañan o incluso caen en algunos canales”.

El aumento en el volumen exportado, especialmente en productos como cereales, aceites y carnes, permitió al sector agroindustrial mantener su dinamismo, a pesar de los precios internacionales menos favorables. Sin embargo, esta fortaleza no se traduce directamente en una mejora para los consumidores argentinos, muchos de los cuales enfrentan dificultades para acceder a productos básicos debido al aumento de precios y la inflación persistente, que, aunque desacelerada, alcanzó un 43.5% interanual hasta mayo.

Cohen Arazi subrayó que la situación actual requiere un análisis cuidadoso para evitar conclusiones simplistas. “No todos los canales de consumo se mueven al unísono, y la producción de alimentos está respondiendo a una lógica de mercado global más que a la demanda interna”, afirmó.

Para el futuro, el economista destacó la importancia de consolidar la recuperación de los salarios reales y fomentar el crédito al consumo para reactivar el mercado interno.

Además, las políticas de liberalización y desregulación impulsadas por el gobierno de Milei, que contribuyeron al crecimiento del PIB (5.8% interanual en el primer trimestre de 2025, según el Indec), podrían seguir impulsando sectores estratégicos como la agricultura. Sin embargo, el desafío será equilibrar este crecimiento con medidas que fortalezcan el consumo interno y reduzcan la pobreza, que afecta a dos de cada cinco argentinos, según el Indec.

“Es un panorama complejo, pero hay señales de recuperación. Hay que alinear el crecimiento productivo con una mejora sostenida en el poder adquisitivo de los argentinos”, concluyó Cohen Arazi.

/Inicio Código Embebido/

Política y Economía Economía. Caída del consumo: los consumidores limitan gastos y sube el uso de tarjetas La disminución del poder adquisitivo y el cambio en el uso de tarjetas marcan la nueva realidad del país. Mariano Gorodisch, de Economan, explicó a Cadena 3 cómo las preferencias de compra se transforman ante la crisis económica.

/Fin Código Embebido/

Informe de Guillermo López.