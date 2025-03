Sólo 10.000 ascensores de Córdoba cuentan con mantenimiento regular

La situación de los ascensores en Córdoba genera preocupación. La ciudad cuenta con 12.000 ascensores, de los cuales sólo 10.000 tienen mantenimiento regular.

El ingeniero Marcelo Obando, de la Comisión de Ascensores del Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba, en diálogo con Cadena 3 explicó que "tenemos alrededor de 10.000 ascensores registrados y unos 2.000 que no se encuentran registrados que hayan pasado la revisión".

Este registro es clave, ya que implica que los ascensores han cumplido con los requerimientos necesarios para su habilitación y correcto funcionamiento.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La falta de registro no significa necesariamente que los ascensores no cuenten con medidas de seguridad. "Eso significa que están en proceso de registro o que son edificios nuevos, pero no necesariamente implican un mayor riesgo de accidente", aclaró Obando.

En lo que va del año, Córdoba ha registrado dos accidentes relacionados con ascensores. "Es importante prevenir y dar a conocer estos datos para que la población esté informada", señaló el ingeniero.

La ordenanza municipal exige que el control de los ascensores se realice al menos una vez al mes. "El ingeniero pasa a realizar el control y supervisión", indicó Obando, quien enfatiza la importancia de contar con empresas especializadas para el mantenimiento.

Informe de Guillermo López