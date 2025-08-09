Olor nauseabundo en Córdoba: ensayos indicaron "baja peligrosidad" de residuos

La Municipalidad de Córdoba, a través de la Secretaría de Ambiente, identificó la causa del persistente mal olor que afectó principalmente a los barrios Alta Córdoba y Cofico, en la zona norte de la ciudad.

Eduardo Sarríes, director de Evaluación de Impacto Ambiental, en diálogo con Cadena 3 explicó que el olor proviene de un basural ubicado en un terreno privado, donde se detectaron sustancias con alto contenido de azufre.

Respecto al aire, el informe de caracterización de olores identificó al Disulfuro y Trisulfuro de Dimetilo, como las sustancias responsables del mal olor. Estos compuestos azufrados tienen una fuerte actividad odorífera.

Por otro lado, se analizaron muestras de suelo para evaluar la presencia de contaminantes nocivos, arrojando resultados por debajo de los límites máximos permitidos según la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos y otras normativas complementarias vigentes en nuestro país. Sin embargo, esto implica que será necesario llevar a cabo acciones de monitoreo y posibles trabajos de remediación a cargo del propietario o responsable del terreno.

Tras una investigación que incluyó tomas de muestras realizadas por el Sistema de Control Ambiental (SICA), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y el laboratorio de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), se determinó que estas sustancias, aunque generan un olor fuerte incluso en bajas concentraciones, no representan un riesgo para la salud.

“El olor se diseminó por el viento predominante de norte a sureste, pero los sensores de calidad del aire muestran parámetros normales”, afirmó Sarríes.

La Secretaría de Ambiente presentó una denuncia penal ante la Fiscalía del Dr. Garzón, que ya investigaba otros basurales. Se aportaron datos catastrales del lote para identificar a los propietarios y se espera que la fiscalía realice pericias más profundas para determinar los residuos específicos arrojados y posibles responsables. La acción busca evitar que este tipo de incidentes se repita en la ciudad.

Informe de Fernando Barrionuevo.