Llaryora anunció exención de Ingresos Brutos y la oposición salió al cruce

El gobernador Martín Llaryora anunció esta semana, en el marco del Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba, un proyecto de ley para eximir del pago de Ingresos Brutos a las industrias que facturen menos de 3.200 millones de pesos anuales. La medida, presentada como un alivio impositivo para las pequeñas y medianas empresas del sector, generó de inmediato críticas y cuestionamientos en la oposición.

El anuncio se inscribe en la política tributaria que cada año se define a través de la Ley Impositiva Anual en la Unicameral. Sin embargo, especialistas recordaron que desde 2018 ya existía una exención para las industrias que facturaban menos de 100 millones de pesos anuales. Actualizado por inflación, ese umbral hoy equivaldría a 6.165 millones de pesos, con lo cual —sostienen— las empresas con facturación inferior a ese monto deberían estar automáticamente exentas sin necesidad de una nueva iniciativa.

Uno de los más críticos fue el legislador radical Matías Bogdanovich, quien señaló que el anuncio “no es más que una actualización de un programa que ya estaba vigente para industrias con facturación menor a 2.500 millones de pesos”. El opositor cuestionó además la intención del Ejecutivo de enviar el proyecto a la Legislatura “como si se tratara de una escribanía propia”, sin pasar por el debate en las comisiones correspondientes.

“Hay un descontrol total del gobierno. No discutimos el impacto en las arcas provinciales ni qué necesita realmente el sector empresarial. Solo aprobamos medidas electoralistas del peor gobierno de Córdoba de la historia”, disparó Bogdanovich.

Mientras tanto, el oficialismo defiende la propuesta como un paso más en el camino de aliviar la presión tributaria sobre las pymes industriales cordobesas. El debate, sin embargo, promete abrir un nuevo capítulo en la pulseada política por la política fiscal en la provincia.

Informe de Guillermo López