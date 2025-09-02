Llaryora estuvo en la UIC y anunció "cero Ingresos Brutos" para Pymes

En un discurso cargado de mensajes hacia la Casa Rosada y en un escenario elegido con precisión, el Coloquio de la Unión Industrial Argentina (UIA), el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, defendió la centralidad de la industria en el desarrollo nacional y anunció un paquete de medidas impositivas que busca transformar a la provincia en el territorio más competitivo del país para las pequeñas y medianas empresas.

El anuncio más resonante fue la exención total de Ingresos Brutos para las industrias que facturen hasta 3.200 millones de pesos anuales.

“Industria que se radica en Córdoba o radicada en Córdoba, con facturación menor a 3.200 millones, va a pagar cero Ingresos Brutos”, afirmó Llaryora, despertando aplausos entre los empresarios y bajo la atenta mirada del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

La medida deberá ser tratada en la Legislatura provincial y se complementará con el régimen de promoción industrial vigente, que ya contempla beneficios en impuestos inmobiliarios, de sellos y otros tributos.

Con ironía, Llaryora marcó un contraste con la presión impositiva nacional: “Bienvenidos a la República de Córdoba”, lanzó, en un guiño político que buscó diferenciar su modelo económico del que impulsa el Gobierno nacional.

El gobernador insistió en que la industria es motor de empleo, innovación y generación de divisas, en clara crítica a las políticas de la gestión Milei: “Defender la industria es defender el trabajo. La clase media argentina se consolidó a partir de un entramado productivo diversificado”.

Llaryora cuestionó los “modelos pendulares” que alternan entre un Estado excesivo y un mercado desregulado: “Ninguno funciona. Córdoba aplica un modelo distinto: tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario”.

Críticas a la política nacional

Aunque agradeció el diálogo con Francos, el mandatario fue categórico al señalar las dificultades que enfrentan las provincias:

-El recorte de programas nacionales obligó a Córdoba a cubrir gastos en transporte, educación y asistencia social.

-Cuestionó que los fondos del impuesto a los combustibles no se destinen a infraestructura vial.

-Reiteró su reclamo por un precio de gas más competitivo para las provincias abastecidas desde Vaca Muerta.

“Si no bajamos costos energéticos, nuestras industrias no pueden competir”, advirtió.

Córdoba como modelo industrial

El gobernador exhibió logros locales para respaldar su mensaje: la red de gasoductos troncales que llega a más del 90% de las localidades, la creación de parques industriales y la industrialización del agro.

“Hoy somos el primer exportador mundial de maní y en esa zona reina el pleno empleo. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con el maíz?”, planteó, retomando el debate sobre biocombustibles.

Llaryora también marcó distancia de la polarización nacional: “En Córdoba podemos pensar distinto y trabajar juntos. No nos movemos con el insulto ni con el agravio. Los extremos cansan a los argentinos”.

Finalmente, recordó su rechazo a las retenciones del 15% que el Gobierno nacional había planteado para las industrias exportadoras: “Nadie en el mundo paga por exportar. Hubiera sido un golpe letal para la producción”.

Con su discurso en la UIA, el gobernador buscó consolidar a Córdoba como modelo de competitividad industrial y, al mismo tiempo, enviar un mensaje político claro a la Nación: la industria es el camino para sostener empleo, divisas y desarrollo.

