En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Mauricio Coccolo

Argentina

En vivo

Informados al regreso

Luis Fernández Echegaray

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Nicolás Mai

Santa Fe

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Semana de la Industria

Llaryora estuvo en la UIC y anunció "cero Ingresos Brutos" para Pymes

El gobernador de Córdoba habló desde la 17º edición del Coloquio Industrial de la UIC y se diferenció del gobierno de Milei. El beneficio es para empresas que facturen hasta $ 3.200 millones anuales. 

02/09/2025 | 16:10Redacción Cadena 3

FOTO: Martín Llaryora en el Coloquio de la UIC.

  1. Audio. Llaryora: "Necesitamos tener una política clara para aprovechar los recursos"

    Semana de la Industria

    Episodios

En un discurso cargado de mensajes hacia la Casa Rosada y en un escenario elegido con precisión, el Coloquio de la Unión Industrial Argentina (UIA), el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, defendió la centralidad de la industria en el desarrollo nacional y anunció un paquete de medidas impositivas que busca transformar a la provincia en el territorio más competitivo del país para las pequeñas y medianas empresas.

El anuncio más resonante fue la exención total de Ingresos Brutos para las industrias que facturen hasta 3.200 millones de pesos anuales.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“Industria que se radica en Córdoba o radicada en Córdoba, con facturación menor a 3.200 millones, va a pagar cero Ingresos Brutos”, afirmó Llaryora, despertando aplausos entre los empresarios y bajo la atenta mirada del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.

La medida deberá ser tratada en la Legislatura provincial y se complementará con el régimen de promoción industrial vigente, que ya contempla beneficios en impuestos inmobiliarios, de sellos y otros tributos.

Con ironía, Llaryora marcó un contraste con la presión impositiva nacional: “Bienvenidos a la República de Córdoba”, lanzó, en un guiño político que buscó diferenciar su modelo económico del que impulsa el Gobierno nacional.

El gobernador insistió en que la industria es motor de empleo, innovación y generación de divisas, en clara crítica a las políticas de la gestión Milei“Defender la industria es defender el trabajo. La clase media argentina se consolidó a partir de un entramado productivo diversificado”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Llaryora cuestionó los “modelos pendulares” que alternan entre un Estado excesivo y un mercado desregulado: “Ninguno funciona. Córdoba aplica un modelo distinto: tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario”.

Críticas a la política nacional

Aunque agradeció el diálogo con Francos, el mandatario fue categórico al señalar las dificultades que enfrentan las provincias: 

-El recorte de programas nacionales obligó a Córdoba a cubrir gastos en transporte, educación y asistencia social.

-Cuestionó que los fondos del impuesto a los combustibles no se destinen a infraestructura vial.

-Reiteró su reclamo por un precio de gas más competitivo para las provincias abastecidas desde Vaca Muerta.

“Si no bajamos costos energéticos, nuestras industrias no pueden competir”, advirtió.

Córdoba como modelo industrial

El gobernador exhibió logros locales para respaldar su mensaje: la red de gasoductos troncales que llega a más del 90% de las localidades, la creación de parques industriales y la industrialización del agro.

“Hoy somos el primer exportador mundial de maní y en esa zona reina el pleno empleo. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo con el maíz?”, planteó, retomando el debate sobre biocombustibles.

Llaryora también marcó distancia de la polarización nacional: “En Córdoba podemos pensar distinto y trabajar juntos. No nos movemos con el insulto ni con el agravio. Los extremos cansan a los argentinos”.

Finalmente, recordó su rechazo a las retenciones del 15% que el Gobierno nacional había planteado para las industrias exportadoras: “Nadie en el mundo paga por exportar. Hubiera sido un golpe letal para la producción”.

Con su discurso en la UIA, el gobernador buscó consolidar a Córdoba como modelo de competitividad industrial y, al mismo tiempo, enviar un mensaje político claro a la Nación: la industria es el camino para sostener empleo, divisas y desarrollo.

Informe de Gonzalo Carrasquera.

Lectura rápida

¿Qué evento se está llevando a cabo?
El coloquio industrial de la Unión Industrial de Córdoba.

¿Quiénes participaron en el evento?
Participaron Martín Rapanilli, Luis Macario y el gobernador Martín Llaryora.

¿Cuándo se realiza el coloquio?
El coloquio se lleva a cabo en la actualidad, con actividades hasta alrededor de las 19.

¿Dónde se realiza el coloquio?
En la provincia de Córdoba, Argentina.

¿Por qué es importante el evento?
Se discuten temas clave sobre el modelo industrial de Córdoba y su expansión a nivel nacional.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho