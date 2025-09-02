El presidente de la UIC advirtió por el amesetamiento de la actividad económica

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, se encuentra en la ciudad de Córdoba en el marco del Coloquio Industrial, que tendrá la participación de diferentes oradores y discursos de representantes del Gobierno nacional, provincial y de la misma UIA.

En ese marco, Rappallini dialogó con Cadena 3 sobre la situación de la economía y advirtió por un "amesetamiento" en la industria nacional y por las consecuencias de las altas tasas de interés fijadas por el Gobierno.

"Celebramos este día (de la Industria), creo que es el día en el año que nosotros nos juntamos a hablar entre los industriales, a plantearnos, a hacer un balance, y también a plantearnos el futuro", señaló.

Al ser consultado sobre la situación actual de la industria en Argentina, Rappallini describió un panorama heterogéneo: "Tenés una industria en tres velocidades, enmarcado en un proceso macroeconómico de ordenamiento de las cuentas fiscales y de baja inflación".

Explicó que sectores como el automotriz, la minería y la energía lograron una recuperación más sólida, mientras que otros volvieron a los niveles de actividad de 2022. Sin embargo, advirtió que hay industrias como materiales de construcción, calzado, textil y metamecánica que están "muy rezagadas", con una caída de hasta un 20% respecto a 2022. Además, señaló que desde mayo se observa un "amesetamiento" en la actividad económica, cuando se esperaba una mayor recuperación.

Uno de los puntos que más preocupan al sector, según Rappallini, es el impacto de las altas tasas de interés en el financiamiento, especialmente para las pymes. "La industria requiere mucho financiamiento en el corto plazo para el funcionamiento normal", afirmó, mencionando ejemplos como la industria textil, que trabaja por temporada, o la azucarera, que debe estocar producción durante seis meses. "Este nivel de tasas preocupa fuerte a muchos sectores", subrayó, destacando que las empresas pasaron de financiar a un 30% a un 70% o más, lo que afecta los precios de los productos. "El costo financiero el empresario tiene que trasladarlo a los precios", explicó.

En un contexto de suba sostenida del dólar y tasas de interés elevadas, Rappallini también se refirió al impacto del clima electoral. "Estamos en un contexto eleccionario que tomó cierta virulencia y estas cosas de la política impactan en la actividad económica, sin lugar a dudas", afirmó.

Sobre las medidas financieras del Gobierno, como el aumento de tasas y la contracción monetaria, señaló que generan distorsiones: "Todas las distorsiones que se van generando a través de la economía terminan impactando en los precios". Sin embargo, reconoció la complejidad del proceso macroeconómico actual: "Entiendo que no es fácil, ya lo hemos vivido en otros momentos, cuando se hacen planes antiinflacionarios son procesos complejos", concluyó.

Entrevista de Rodolfo Barili.