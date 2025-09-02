Dólar: desde hoy el Gobierno intervendrá en el mercado de cambios
Lo anunció el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en la red social X
02/09/2025 | 11:02Redacción Cadena 3
FOTO: Dólar.
El Gobierno anunció que intervendrá en el mercado a través del Tesoro, ya que el Banco Central (BCRA) no lo puede hacer por el acuerdo con el FMI.
“El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento”, dijo el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en la red social X.
