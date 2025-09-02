En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Hermosa mañana

Mariana y Andrés

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Política y Economía

Dólar: desde hoy el Gobierno intervendrá en el mercado de cambios

Lo anunció el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en la red social X

02/09/2025 | 11:02Redacción Cadena 3

FOTO: Dólar.

El Gobierno anunció que intervendrá en el mercado a través del Tesoro, ya que el Banco Central (BCRA) no lo puede hacer por el acuerdo con el FMI.

“El Tesoro Nacional anuncia que a partir del día de la fecha participará en el mercado libre de cambios con el fin de contribuir a su liquidez y normal funcionamiento”, dijo el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, en la red social X.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Lectura rápida

¿Qué anunció el Gobierno? El Gobierno anunció que intervendrá en el mercado a través del Tesoro.

¿Quién hizo el anuncio? El anuncio fue realizado por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

¿Cuándo comenzará la intervención? La intervención comenzará a partir del día de la fecha del anuncio.

¿Dónde se llevará a cabo la intervención? La intervención se llevará a cabo en el mercado libre de cambios.

¿Por qué el BCRA no puede intervenir? El Banco Central no puede intervenir debido al acuerdo con el FMI.

Lo más visto

Política y Economía

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho