Imputan a dos hombres por el homicidio de Valentín Sosa en Juana Koslay

FOTO: Imputan a dos hombres por el homicidio de Valentín Sosa

Una mañana para todos

El crimen de Valentín Sosa, de 64 años, ocurrido el 4 de agosto en Juanacoslay, avanza en la justicia. Fueron imputados Kevin Ortiz, de 23 años, y Marcos Videla, de 36, acusados de homicidio agravado.

Según la Fiscalía, Ortiz ingresó a la vivienda de Sosa y lo atacó para robarle dinero, mientras que Videla habría actuado de campana. El fiscal Ricardo Barbeito pidió prisión preventiva por 120 días al señalar riesgos de fuga y entorpecimiento del proceso.

Videla se desligó del ataque y apuntó contra Ortiz. La jueza ordenó que ambos sigan detenidos hasta nueva resolución.

Informe de Alejandro Heredia