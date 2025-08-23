Imputan a dos hombres por el homicidio de Valentín Sosa en Juana Koslay
El crimen de Valentín Sosa, ocurrido el 4 de agosto, avanza en la justicia con dos imputados por homicidio agravado. Se solicitó prisión preventiva por riesgos de fuga.
23/08/2025 | 08:25
El crimen de Valentín Sosa, de 64 años, ocurrido el 4 de agosto en Juanacoslay, avanza en la justicia. Fueron imputados Kevin Ortiz, de 23 años, y Marcos Videla, de 36, acusados de homicidio agravado.
Según la Fiscalía, Ortiz ingresó a la vivienda de Sosa y lo atacó para robarle dinero, mientras que Videla habría actuado de campana. El fiscal Ricardo Barbeito pidió prisión preventiva por 120 días al señalar riesgos de fuga y entorpecimiento del proceso.
Videla se desligó del ataque y apuntó contra Ortiz. La jueza ordenó que ambos sigan detenidos hasta nueva resolución.
Lectura rápida
¿Qué crimen ocurrió? El crimen de Valentín Sosa de 64 años por homicidio agravado.
¿Quiénes fueron imputados? Kevin Ortiz de 23 años y Marcos Videla de 36 años.
¿Cuándo ocurrió el crimen? El 4 de agosto.
¿Dónde sucedió? En Juanacoslay.
¿Cómo avanza el caso? La Fiscalía ha solicitado prisión preventiva y se han presentado acusaciones mutuas entre los imputados.