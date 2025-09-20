En vivo

Tarde y Media

Agustín González

Argentina

En vivo

Tarde y Media

Agustín González

Rosario

En vivo

Los 40 de la Heat

Mauri Palacios

En vivo

Fiesta Popular

Ulises Llanos

En vivo

Bonus track

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Una mañana para todos Notas

El gobernador Sainz destaca la importancia del trabajo en la apertura de la Feria Potencia

El gobernador Gustavo Sainz apertura la Feria Potencia en Salta, destacando la necesidad de generar empleo en tiempos difíciles y la situación de los recursos nacionales.

20/09/2025 | 10:33Redacción Cadena 3

FOTO: El gobernador Sainz inaugura un evento clave para 1.100 emprendedores

  1. Audio. El gobernador Sainz destaca la importancia del trabajo en la apertura de la Feria Potencia

    Una mañana para todos

    Episodios

El gobernador Gustavo Sainz inauguró la Feria Potencia en el centro de convenciones de Salta, un evento que reúne a 1.100 emprendedores. Durante su discurso, Sainz se refirió a la situación económica actual en el país.

No estamos en los mejores momentos económicos. Priorizamos porque hoy lo que necesita Salta y sobre todo el país es generar trabajo en momentos difíciles, expresó el gobernador.

Asimismo, Sainz destacó los desafíos que enfrenta su gestión: Miren que me ha pasado todo. Y ahora un gobierno que ha decidido quitarnos todos los fondos para que podamos seguir haciendo para poder crecer. Pero no importa, no nos quejamos, siempre miramos para adelante. Así son los emprendedores.

La Feria Potencia se presenta como una plataforma para fortalecer el emprendimiento y el trabajo en la región, en un contexto donde el apoyo a los emprendedores es fundamental.

Informe de Elisa Zamora

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho