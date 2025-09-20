El gobernador Sainz destaca la importancia del trabajo en la apertura de la Feria Potencia

El gobernador Gustavo Sainz inauguró la Feria Potencia en el centro de convenciones de Salta, un evento que reúne a 1.100 emprendedores. Durante su discurso, Sainz se refirió a la situación económica actual en el país.

No estamos en los mejores momentos económicos. Priorizamos porque hoy lo que necesita Salta y sobre todo el país es generar trabajo en momentos difíciles, expresó el gobernador.

Asimismo, Sainz destacó los desafíos que enfrenta su gestión: Miren que me ha pasado todo. Y ahora un gobierno que ha decidido quitarnos todos los fondos para que podamos seguir haciendo para poder crecer. Pero no importa, no nos quejamos, siempre miramos para adelante. Así son los emprendedores.

La Feria Potencia se presenta como una plataforma para fortalecer el emprendimiento y el trabajo en la región, en un contexto donde el apoyo a los emprendedores es fundamental.

Informe de Elisa Zamora