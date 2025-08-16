Continúa la quema de cañaverales en Tucumán: cuatro hombres detenidos
El Ministerio Público Fiscal detuvo a cuatro hombres en Tucumán por quema de cañaverales en un incidente que afectó la ruta 325 en Yerbabuena. Se aplican medidas por delitos ambientales.
16/08/2025 | 09:38Redacción Cadena 3
FOTO: Incendio en Tucumán: detienen a cuatro por quema ilegal
Continúa la quema de cañaverales en Tucumán, y también las detenciones por parte del Ministerio Público Fiscal a aquellos que incumplen con la ley que los prohíbe.
En esta oportunidad, cuatro hombres de 23, 32, 33 y 44 años fueron detenidos por un incendio en una finca ubicada a 150 metros al sur de la ruta 325, en el ingreso a la localidad de Yerbabuena en Simoca.
Según la acusación, uno de los imputados, propietario del lugar destinado a la plantación y cultivo de caña de azúcar, ordenó a los otros tres acusados y a sus empleados que se constituyeran en el lugar y prendieran fuego a la caña que se encontraba cortada y tirada sobre los surcos.
El fuego terminó invadiendo la ruta 325, lo que dificultó la visibilidad de los conductores que circulaban por allí.
El propietario deberá cumplir arresto domiciliario, mientras que los empleados enfrentarán medidas de menor magnitud por delitos ambientales.
Lectura rápida
¿Qué sucedió en Tucumán? Cuatro hombres fueron detenidos por un incendio en una finca dedicada al cultivo de caña de azúcar.
¿Quiénes fueron detenidos? Cuatro hombres de 23, 32, 33 y 44 años, incluyendo al propietario de la finca.
¿Cuándo ocurrió el incidente? Recientemente, aunque la fecha exacta no se menciona en el artículo.
¿Dónde se produjo el incendio? En una finca ubicada a 150 metros al sur de la ruta 325, cerca de la localidad de Yerbabuena en Simoca.
¿Cómo se originó el incendio? El propietario ordenó a otros tres acusados y empleados que prendieran fuego a la caña cortada.
¿Por qué es relevante el caso? Se trata de un incumplimiento de la ley que prohíbe la quema de cañaverales, con implicaciones ambientales.