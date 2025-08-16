Continúa la quema de cañaverales en Tucumán: cuatro hombres detenidos

Continúa la quema de cañaverales en Tucumán, y también las detenciones por parte del Ministerio Público Fiscal a aquellos que incumplen con la ley que los prohíbe.

En esta oportunidad, cuatro hombres de 23, 32, 33 y 44 años fueron detenidos por un incendio en una finca ubicada a 150 metros al sur de la ruta 325, en el ingreso a la localidad de Yerbabuena en Simoca.

Según la acusación, uno de los imputados, propietario del lugar destinado a la plantación y cultivo de caña de azúcar, ordenó a los otros tres acusados y a sus empleados que se constituyeran en el lugar y prendieran fuego a la caña que se encontraba cortada y tirada sobre los surcos.

El fuego terminó invadiendo la ruta 325, lo que dificultó la visibilidad de los conductores que circulaban por allí.

El propietario deberá cumplir arresto domiciliario, mientras que los empleados enfrentarán medidas de menor magnitud por delitos ambientales.

Informe de Rosalía Cazorla