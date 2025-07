Boom de compras online y crisis en los locales del centro de Córdoba

El comercio en Córdoba enfrenta un panorama complicado debido a la baja de consumo y la creciente competencia de compras al exterior a través de plataformas digitales.

En ese sentido, el movimiento en el centro comercial de la ciudad decrece notablemente.

El presidente del Centro Vecinal del Centro, David Boffa, expresó su preocupación en Cadena 3: "Todo lo que sea mayor cantidad de competencia en contra de los comercios minoristas, en contra de las pymes, sumado a la caída del consumo, repercute y se siente el golpe".

Además, señaló que la disminución de clientes impacta negativamente en los negocios.

Sobre la posibilidad de competir con los precios de las plataformas digitales, Boffa afirmó que no es posible. Y amplió: "Es irónico porque Estados Unidos mete aranceles a todo lo que no tenga la banderita norteamericana. Me pregunto por qué no pasa lo mismo en Argentina".

En ese marco, resaltó que los costos operativos en el país son elevados, lo que dificulta aún más la competencia.

En términos de ventas, Boffa comentó: "Este año hemos vendido lo mismo que el año pasado pero con un 40% de inflación interanual". Esto implica que, aunque el volumen de ventas se mantenga, el poder adquisitivo real se reduce considerablemente.

La situación del comercio en Córdoba refleja un desafío importante ante el crecimiento de las compras digitales y la falta de políticas que protejan a los pequeños y medianos comerciantes en el contexto actual.

Informe de Fernando Barrionuevo.