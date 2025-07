Basura en Córdoba: denuncian protesta encubierta y prevén normalización

La situación del servicio de recolección de basura en Córdoba ha generado preocupación entre los vecinos debido a la acumulación de residuos en las calles. Gabriel Martín, secretario de Ambiente de la Municipalidad de Córdoba, confirmó a Cadena 3 que el servicio ha estado resentido y atribuyó esta situación a lo que las empresas consideran una "medida de fuerza encubierta".

Martín explicó: "A raíz de esa situación, nosotros desde la Municipalidad de Córdoba solicitamos una reunión urgente a las empresas para que nos explicaran la situación. Ellos nos corroboraron que había un resentimiento en el servicio". Las empresas, según Martín, han presentado un pedido de conciliación obligatoria, la cual fue decretada recientemente, lo que permite que el servicio comience a regularizarse.

El secretario de Ambiente aclaró que no hay una medida de fuerza declarada oficialmente. "En los comunicados que ha sacado el sindicato dicen que no hay medida de fuerza", afirmó. Sin embargo, reconoció que el servicio se normalizará gradualmente en los próximos días: "El problema que vamos a tener es que por lo menos por dos o tres días todavía vamos a vivir las consecuencias de tres o cuatro días donde el servicio no se realizó de la manera normal".

En respuesta a las denuncias del gremio sobre la falta de camiones operativos, Martín sostuvo: "No solo no tenemos esa información, sino que corroboramos que los vehículos salen a las rutas y que las rutas se realizan". A pesar de esto, el funcionario admitió que podría haber un trasfondo relacionado con las negociaciones paritarias, ya que la paritaria del gremio con las empresas venció en mayo y no se ha discutido una nueva.

Martín concluyó que la Municipalidad de Córdoba es responsable del servicio de higiene urbana, pero que la recolección está concesionada a tres empresas. "Nosotros somos los que tenemos que velar por el cumplimiento del servicio", enfatizó, mientras que las empresas deben abordar las discusiones salariales con el sindicato.

La situación se sigue monitoreando y se espera que en las próximas 24 a 48 horas el servicio de recolección de residuos esté completamente normalizado, brindando alivio a los vecinos preocupados por la acumulación de basura en la ciudad.

Entrevista de Una Mañana para Todos