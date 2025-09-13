En vivo

Salones de eventos, capeando crisis entre chicos y grandes: "Se hace distinto"

Desde la de Cámara de Salones Infantiles dijeron en Cadena 3 Rosario que la normativa permite que “convivan” ambas habilitaciones, siempre que se haga el trámite. Precios y actualidad del rubro.     

13/09/2025 | 20:40Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: (Ilustrativa) Salón de fiestas infantil.

  1.

    Audio. Salones infantiles podrían albergar fiestas para adultos en Rosario.

La presidenta de la Cámara de Salones Infantiles, Ariana Montero, aclaró en Una mañana para todos por Cadena 3 Rosario la actualidad sobre la habilitación de salones para eventos de adultos y niños. "Si se habilitan, se pueden convivir las dos, en un mismo salón, dos habilitaciones, pero hay que hacerlas", precisó.

Montero destacó que muchos salones, incluidos los de su Cámara, están habilitados tanto para eventos infantiles como para adultos, aunque el proceso de habilitación requiere tiempo y dinero.

"Ese trámite lleva mínimo ocho meses y dinero", afirmó. La presidenta también advirtió sobre los riesgos de operar sin la debida habilitación: "Si tenés un vecino que te denuncia, por supuesto, hay una multa y cierran el evento."

En relación a un proyecto impulsado en el Concejo Municipal para modificar una ordenanza del 2008 que impide a un salón tener ambas habilitaciones, señaló que "es una cuestión meramente formal" y agregó que "sería menos trámite". Sin embargo, aclaró que los requisitos de seguridad y nocturnidad deben cumplirse para cada tipo de evento.

Respecto a los horarios de los eventos, Montero confirmó que los salones de adultos pueden operar hasta las 5 de la mañana. "Eso es importante. En todos los salones, hasta las 5", subrayó. También mencionó que, tras la pandemia, los eventos se están realizando más temprano, con muchos cumples terminando a las 2:30 o 3 de la mañana.

Sobre la situación actual del sector, admitió que hay menos movimiento en los eventos infantiles. "Eso se nota mucho más en los cumples infantiles. Los de adultos se hacen igual, quizás con otro modo", afirmó. Además, mencionó que los costos de los servicios aumentaron mucho, lo que dificulta la rentabilidad.

En cuanto a la anticipación necesaria para reservar un salón, recomendó hacerlo con al menos tres meses de antelación, aunque para eventos como casamientos, la reserva puede requerir hasta ocho meses. "Antes se reservaba con un año", recordó.

Finalmente, Montero ofreció un estimado de precios para eventos, indicando que un alquiler para 100 personas con DJ y personal puede costar entre 800.000 y 1.200.000 pesos. "Eso es con personal, con música, con ambientación", detalló.

Entrevista de Susana Manzelli.

Sociedad

Opinión

