Salones de fiestas denuncian que SADAIC les sigue cobrando por la música

La situación con Sadaic y el cobro de impuestos a la música sigue generando controversia en Córdoba. A pesar de que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que elimina estos aranceles entró en vigencia el 1 de septiembre, muchos salones de fiestas reportan intentos de cobro por parte de representantes de Sadaic y Adicapif.

María José Oliva, presidenta de la Cámara de Salones de Fiestas de la provincia de Córdoba, en diálogo con Cadena 3 explicó que "la situación es molesta, ya que a partir del DNU, los salones de eventos no debemos pagar ninguno de los dos aranceles".

Sin embargo, según denuncian, hubo casos en los que los cobradores de estas instituciones intimidan a los salones, enviando actas o mensajes que generan confusión entre los consumidores finales. "Les dicen que van a entrar a cortar la música. Entonces, la gente tiene miedo", agregó Oliva.

Oliva también confirmó que este problema se presenta de manera continua en varios salones de fiestas. "Nosotros desde la Cámara de Salones hemos relevado muchos socios que les han mandado carta o documento", indicó, y añadió que están respondiendo a estas intimaciones con la aclaración de que "no nos corresponde el pago, ya que el DNU es ley".

Ante esta situación, Oliva aconsejó a quienes planean realizar eventos que "no tienen que pagar" y que no deben temer a las amenazas de corte de música, ya que "ellos no pueden cortar la música en nuestros espacios".

Informe de Celeste Benecchi